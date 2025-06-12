https://1prime.ru/20250612/aviaktastrofa-858447885.html
Власти Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы, передает Reuters
Власти Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы, передает Reuters - 12.06.2025, ПРАЙМ
Власти Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы, передает Reuters
Власти в Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, по последним данным погибли более 240 человек, передает агентство Рейтер... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T22:14+0300
2025-06-12T22:14+0300
2025-06-12T22:14+0300
происшествия
авиакатастрофа
погибшие
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Власти в Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, по последним данным погибли более 240 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правоохранительных органов.Ранее Рейтер со ссылкой на полицию сообщало о более чем 290 жертвах. Речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также на земле, поскольку самолет упал на жилой район. Газета New Indian Express без ссылки на источники передала информацию о более 310 погибших.Видхи Чаудхари, высокопоставленный полицейский чиновник в Ахмедабаде, сообщил Рейтер, что ранее опубликованные в СМИ данные о числе погибших включали тела, которые были подсчитаны дважды.В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
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авиакатастрофа, погибшие
Происшествия, авиакатастрофа, погибшие
Власти Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы, передает Reuters
Reuters: власти Индии сообщили, что в авиакатастрофе погибли более 240 человек
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Власти в Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, по последним данным погибли более 240 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Ранее Рейтер со ссылкой на полицию сообщало о более чем 290 жертвах. Речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также на земле, поскольку самолет упал на жилой район. Газета New Indian Express без ссылки на источники передала информацию о более 310 погибших.
Видхи Чаудхари, высокопоставленный полицейский чиновник в Ахмедабаде, сообщил Рейтер, что ранее опубликованные в СМИ данные о числе погибших включали тела, которые были подсчитаны дважды.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
СМИ назвали вероятную причину крушения самолета в Индии