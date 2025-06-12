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"Узавтопром" и Volkswagen начнут выпуск новых моделей легковых авто
"Узавтопром" и Volkswagen начнут выпуск новых моделей легковых авто - 12.06.2025, ПРАЙМ
"Узавтопром" и Volkswagen начнут выпуск новых моделей легковых авто
АО "Узавтосаноат" ("Узавтопром") и Volkswagen подписали соглашение о запуске в четвертом квартале 2025 года серийного производства новых моделей легковых... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:49+0300
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ТАШКЕНТ, 12 июн - ПРАЙМ. АО "Узавтосаноат" ("Узавтопром") и Volkswagen подписали соглашение о запуске в четвертом квартале 2025 года серийного производства новых моделей легковых автомобилей в республике, сообщает пресс-служба "Узавтопрома". "Подписано новое соглашение между Volkswagen AG и структурным предприятием АО "Узавтосаноат" - компанией "Alyans Auto" - о расширении модельного ряда… Старт серийного производства намечен на IV квартал 2025 года", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Узавтопрома". Документ был подписан на полях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума. По данным пресс-службы, в рамках проекта планируется запуск новых производственных мощностей, повышение уровня локализации, передача технологий и увеличения экспорта производимых автомобилей. В модельном ряде выпускаемых машин - от седанов до полноразмерных кроссоверов, которые будут адаптированы к условиям локального рынка, добавили в "Узавтопроме". В марте 2020 года "Узавтопром" и "Фольксваген Груп Рус" подписали соглашение об организации производства минивэна Volkswagen Caddy на автомобильном заводе Jizzakh Auto на территории свободной экономической зоны "Джизак". Позднее предприятие также наладило сборку кроссовера Skoda Kodiaq. Первоначальная мощность методом крупно-узловой сборки должна была составить до 20 тысяч автомобилей в год. В 2025 году Jizzakh Auto провела ребрендинг и продолжила деятельность под названием Alyans Auto.
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авто, легковые автомобилии, volkswagen, промышленность
Авто, легковые автомобилии, Volkswagen, Промышленность
"Узавтопром" и Volkswagen начнут выпуск новых моделей легковых авто
"Узавтопром": компания совместно с Volkswagen начнет выпуск новых легковых авто
ТАШКЕНТ, 12 июн - ПРАЙМ. АО "Узавтосаноат" ("Узавтопром") и Volkswagen подписали соглашение о запуске в четвертом квартале 2025 года серийного производства новых моделей легковых автомобилей в республике, сообщает пресс-служба "Узавтопрома".
"Подписано новое соглашение между Volkswagen AG и структурным предприятием АО "Узавтосаноат" - компанией "Alyans Auto" - о расширении модельного ряда… Старт серийного производства намечен на IV квартал 2025 года", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Узавтопрома". Документ был подписан на полях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума.
По данным пресс-службы, в рамках проекта планируется запуск новых производственных мощностей, повышение уровня локализации, передача технологий и увеличения экспорта производимых автомобилей.
В модельном ряде выпускаемых машин - от седанов до полноразмерных кроссоверов, которые будут адаптированы к условиям локального рынка, добавили в "Узавтопроме".
В марте 2020 года "Узавтопром" и "Фольксваген Груп Рус" подписали соглашение об организации производства минивэна Volkswagen Caddy на автомобильном заводе Jizzakh Auto на территории свободной экономической зоны "Джизак". Позднее предприятие также наладило сборку кроссовера Skoda Kodiaq. Первоначальная мощность методом крупно-узловой сборки должна была составить до 20 тысяч автомобилей в год. В 2025 году Jizzakh Auto провела ребрендинг и продолжила деятельность под названием Alyans Auto.
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