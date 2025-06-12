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СМИ сообщили уточненные данные о числе погибших в автокатастрофе в Индии - 12.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ сообщили уточненные данные о числе погибших в автокатастрофе в Индии
СМИ сообщили уточненные данные о числе погибших в автокатастрофе в Индии - 12.06.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили уточненные данные о числе погибших в автокатастрофе в Индии
Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в Индии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T18:37+0300
2025-06-12T18:37+0300
происшествия
самолет
крушение
индия
погибшие
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в Индии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. "Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в индийском городе Ахмедабад", - говорится в сообщении. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
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самолет, крушение, индия, погибшие
Происшествия, самолет, крушение, ИНДИЯ, погибшие
18:37 12.06.2025
 
СМИ сообщили уточненные данные о числе погибших в автокатастрофе в Индии

Reuters: в результате крушения самолета в Индии погибли свыше 290 человек

© Фото : Unsplash/Rakesh MondalФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в Индии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
"Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в индийском городе Ахмедабад", - говорится в сообщении.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
На месте крушения самолета в Индии обнаружено 204 тела, пишут СМИ
16:00
 
ПроисшествиясамолеткрушениеИНДИЯпогибшие
 
 
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