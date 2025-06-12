https://1prime.ru/20250612/avtokatastrofa-858443685.html

СМИ сообщили уточненные данные о числе погибших в автокатастрофе в Индии

СМИ сообщили уточненные данные о числе погибших в автокатастрофе в Индии - 12.06.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили уточненные данные о числе погибших в автокатастрофе в Индии

Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в Индии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T18:37+0300

2025-06-12T18:37+0300

2025-06-12T18:37+0300

происшествия

самолет

крушение

индия

погибшие

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в Индии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. "Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в индийском городе Ахмедабад", - говорится в сообщении. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858440131.html

индия

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самолет, крушение, индия, погибшие