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Раскрыто, сколько денег можно хранить на карте
Раскрыто, сколько денег можно хранить на карте - 12.06.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько денег можно хранить на карте
Хранить на карте слишком большую сумму денег небезопасно. Какие риски это несет и сколько лучше держать на "пластике", агентству "Прайм" рассказал председатель... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T02:02+0300
2025-06-12T02:02+0300
2025-06-12T02:02+0300
банковская карта
финансы
общество
опора россии
егор диашов
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Хранить на карте слишком большую сумму денег небезопасно. Какие риски это несет и сколько лучше держать на "пластике", агентству "Прайм" рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Самая очевидная опасность хранения значительной суммы на карте - это риск кражи и мошенничества. В случае кражи восстановление средств может занять длительное время и потребует предоставления значительного количества документов."Современные мошенники обладают изощренными методами, позволяющими похитить деньги с карты даже без физического доступа к ней. Фишинг, вирусные программы, скимминг - все это реальные угрозы. Чем больше денег на карте, тем привлекательнее она становится для злоумышленников, и тем выше вероятность стать жертвой мошенничества", - рассказал Диашов.Даже если есть страхование банковской карты, чаще всего оно не покрывает полную сумму, хранящуюся на счете. Если средства сильно превышают лимит страхования, то в случае кражи или мошенничества есть риск потерять значительную часть своих сбережений, предупреждает эксперт.По его словам, страховые компании имеют свои правила и исключения, и возможно, доказать непричастность к хищению средств не удастся, что еще больше усложнит процесс возврата денег. К примеру, если назвать смс-код или код с обратной стороны карты постороннему лицу, страховая компания может отказать в выплате, посчитав это халатностью собственника."Постоянное беспокойство за сохранность крупной суммы денег на банковской карте оказывает сильный психологический стресс. Постоянная проверка баланса, тревожные мысли - все это лишает покоя и мешает сосредоточиться на важных делах. В итоге, "жизнь на пороховой бочке" может привести к раздражительности, бессоннице и другим проблемам со здоровьем", - отмечает Диашов.Держать на карте большую сумму денег ошибочно еще и потому, что таким образом человек теряет потенциальный доход. Банковские карты, как правило, не предполагают начисления процентов на остаток средств. В то время как депозитный счет гарантирует получение определенного процента годовых."Упущенная выгода от процентного дохода может быть весьма существенной, особенно если речь идет о больших суммах. Например, на миллион рублей можно было бы получить заметный доход, разместив его на выгодном депозите, вместо того чтобы держать на карте", - указал эксперт.Вместо того, чтобы хранить большие суммы на карте, рекомендуется:
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банковская карта, финансы, общество , опора россии, егор диашов
банковская карта, Финансы, Общество , Опора России, Егор Диашов
Раскрыто, сколько денег можно хранить на карте
Эксперт Диашов: на карте лучше держать только необходимую для покупок сумму
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Хранить на карте слишком большую сумму денег небезопасно. Какие риски это несет и сколько лучше держать на "пластике", агентству "Прайм" рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.
Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт
Самая очевидная опасность хранения значительной суммы на карте - это риск кражи и мошенничества. В случае кражи восстановление средств может занять длительное время и потребует предоставления значительного количества документов.
"Современные мошенники обладают изощренными методами, позволяющими похитить деньги с карты даже без физического доступа к ней. Фишинг, вирусные программы, скимминг - все это реальные угрозы. Чем больше денег на карте, тем привлекательнее она становится для злоумышленников, и тем выше вероятность стать жертвой мошенничества", - рассказал Диашов.
Даже если есть страхование банковской карты, чаще всего оно не покрывает полную сумму, хранящуюся на счете. Если средства сильно превышают лимит страхования, то в случае кражи или мошенничества есть риск потерять значительную часть своих сбережений, предупреждает эксперт.
По его словам, страховые компании имеют свои правила и исключения, и возможно, доказать непричастность к хищению средств не удастся, что еще больше усложнит процесс возврата денег. К примеру, если назвать смс-код или код с обратной стороны карты постороннему лицу, страховая компания может отказать в выплате, посчитав это халатностью собственника.
"Постоянное беспокойство за сохранность крупной суммы денег на банковской карте оказывает сильный психологический стресс. Постоянная проверка баланса, тревожные мысли - все это лишает покоя и мешает сосредоточиться на важных делах. В итоге, "жизнь на пороховой бочке" может привести к раздражительности, бессоннице и другим проблемам со здоровьем", - отмечает Диашов.
Держать на карте большую сумму денег ошибочно еще и потому, что таким образом человек теряет потенциальный доход. Банковские карты, как правило, не предполагают начисления процентов на остаток средств. В то время как депозитный счет гарантирует получение определенного процента годовых.
"Упущенная выгода от процентного дохода может быть весьма существенной, особенно если речь идет о больших суммах. Например, на миллион рублей можно было бы получить заметный доход, разместив его на выгодном депозите, вместо того чтобы держать на карте", - указал эксперт.
Вместо того, чтобы хранить большие суммы на карте, рекомендуется:
- Оставлять на карте только ту сумму, которая необходима для повседневных покупок;
- Хранить сбережения на депозитных счетах, инвестиционных счетах или в других более безопасных местах. Это обеспечит лучшую защиту средств и возможность получения дохода;
- Регулярно проверять выписки по карте. Это позволит своевременно обнаружить подозрительные операции;
- Использовать виртуальные карты для онлайн-покупок. Это снижает риски, связанные с компрометацией данных основной карты.