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Раскрыто, сколько денег можно хранить на карте

Раскрыто, сколько денег можно хранить на карте - 12.06.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько денег можно хранить на карте

Хранить на карте слишком большую сумму денег небезопасно. Какие риски это несет и сколько лучше держать на "пластике", агентству "Прайм" рассказал председатель... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T02:02+0300

2025-06-12T02:02+0300

2025-06-12T02:02+0300

банковская карта

финансы

общество

опора россии

егор диашов

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Хранить на карте слишком большую сумму денег небезопасно. Какие риски это несет и сколько лучше держать на "пластике", агентству "Прайм" рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Самая очевидная опасность хранения значительной суммы на карте - это риск кражи и мошенничества. В случае кражи восстановление средств может занять длительное время и потребует предоставления значительного количества документов."Современные мошенники обладают изощренными методами, позволяющими похитить деньги с карты даже без физического доступа к ней. Фишинг, вирусные программы, скимминг - все это реальные угрозы. Чем больше денег на карте, тем привлекательнее она становится для злоумышленников, и тем выше вероятность стать жертвой мошенничества", - рассказал Диашов.Даже если есть страхование банковской карты, чаще всего оно не покрывает полную сумму, хранящуюся на счете. Если средства сильно превышают лимит страхования, то в случае кражи или мошенничества есть риск потерять значительную часть своих сбережений, предупреждает эксперт.По его словам, страховые компании имеют свои правила и исключения, и возможно, доказать непричастность к хищению средств не удастся, что еще больше усложнит процесс возврата денег. К примеру, если назвать смс-код или код с обратной стороны карты постороннему лицу, страховая компания может отказать в выплате, посчитав это халатностью собственника."Постоянное беспокойство за сохранность крупной суммы денег на банковской карте оказывает сильный психологический стресс. Постоянная проверка баланса, тревожные мысли - все это лишает покоя и мешает сосредоточиться на важных делах. В итоге, "жизнь на пороховой бочке" может привести к раздражительности, бессоннице и другим проблемам со здоровьем", - отмечает Диашов.Держать на карте большую сумму денег ошибочно еще и потому, что таким образом человек теряет потенциальный доход. Банковские карты, как правило, не предполагают начисления процентов на остаток средств. В то время как депозитный счет гарантирует получение определенного процента годовых."Упущенная выгода от процентного дохода может быть весьма существенной, особенно если речь идет о больших суммах. Например, на миллион рублей можно было бы получить заметный доход, разместив его на выгодном депозите, вместо того чтобы держать на карте", - указал эксперт.Вместо того, чтобы хранить большие суммы на карте, рекомендуется:

https://1prime.ru/20250604/cards-858165643.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банковская карта, финансы, общество , опора россии, егор диашов