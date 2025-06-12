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Украинский командир дезертировал при попытке зачистить село в ДНР

Украинский командир дезертировал при попытке зачистить село в ДНР - 12.06.2025, ПРАЙМ

Украинский командир дезертировал при попытке зачистить село в ДНР

Украинский командир дезертировал при попытке ВСУ зачистить село Бердычи в ДНР в прошлом году, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T04:22+0300

2025-06-12T04:22+0300

2025-06-12T04:22+0300

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ДОНЕЦК, 12 июн - ПРАЙМ. Украинский командир дезертировал при попытке ВСУ зачистить село Бердычи в ДНР в прошлом году, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими военными, рассказал РИА Новости пленный 142-й бригады ВСУ Сергей Солодкин. "В 2024 году нас отправили, восемь человек, на зачистку села Бердычи. При штурме четверо погибло, один был ранен", - рассказал пленный. По его словам, сам он получил ранение и был вынужден ползти шесть километров целые сутки, пока не попал в плен. "Командир с двумя бойцами после понесенных потерь дезертировали", - добавил Солодкин. Минобороны РФ 2 мая 2024 года заявило, что группировка войск "Центр" освободила Бердычи в ДНР. Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, отмечал тогда, что взять Бердычи было сложно.

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общество , россия, рф, донецк, владимир путин, всу, минобороны рф