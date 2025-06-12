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Украинский командир дезертировал при попытке зачистить село в ДНР
Украинский командир дезертировал при попытке зачистить село в ДНР - 12.06.2025, ПРАЙМ
Украинский командир дезертировал при попытке зачистить село в ДНР
Украинский командир дезертировал при попытке ВСУ зачистить село Бердычи в ДНР в прошлом году, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T04:22+0300
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ДОНЕЦК, 12 июн - ПРАЙМ. Украинский командир дезертировал при попытке ВСУ зачистить село Бердычи в ДНР в прошлом году, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими военными, рассказал РИА Новости пленный 142-й бригады ВСУ Сергей Солодкин.
"В 2024 году нас отправили, восемь человек, на зачистку села Бердычи. При штурме четверо погибло, один был ранен", - рассказал пленный.
По его словам, сам он получил ранение и был вынужден ползти шесть километров целые сутки, пока не попал в плен.
"Командир с двумя бойцами после понесенных потерь дезертировали", - добавил Солодкин.
Минобороны РФ 2 мая 2024 года заявило, что группировка войск "Центр" освободила Бердычи в ДНР. Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, отмечал тогда, что взять Бердычи было сложно.
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Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Донецк, Владимир Путин, ВСУ, Минобороны РФ
Украинский командир дезертировал при попытке зачистить село в ДНР
Пленный Солодкин: командир ВСУ дезертировал при попытке зачистить село Бердычи в ДНР
ДОНЕЦК, 12 июн - ПРАЙМ. Украинский командир дезертировал при попытке ВСУ зачистить село Бердычи в ДНР в прошлом году, половина боевой группы ВСУ была тогда уничтожена российскими военными, рассказал РИА Новости пленный 142-й бригады ВСУ Сергей Солодкин.
"В 2024 году нас отправили, восемь человек, на зачистку села Бердычи. При штурме четверо погибло, один был ранен", - рассказал пленный.
По его словам, сам он получил ранение и был вынужден ползти шесть километров целые сутки, пока не попал в плен.
"Командир с двумя бойцами после понесенных потерь дезертировали", - добавил Солодкин.
Минобороны РФ 2 мая 2024 года заявило, что группировка войск "Центр" освободила Бердычи в ДНР. Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, отмечал тогда, что взять Бердычи было сложно.