https://1prime.ru/20250612/iran-858440000.html
Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ
Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ - 12.06.2025, ПРАЙМ
Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ
Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T15:57+0300
2025-06-12T15:57+0300
2025-06-12T15:57+0300
энергетика
иран
магатэ
уран
обогащение урана
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 12 июн – ПРАЙМ. Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент исламской республики Масуд Пезешкиан. "Резолюция совета управляющих МАГАТЭ ужасна, но мы продолжим обогащение урана и будет двигаться дальше по этому пути", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство Mehr. Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства заявили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством. Также в четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран – Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа – за то, что они не поддержали резолюцию.
https://1prime.ru/20250612/iran-858439871.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, магатэ, уран, обогащение урана
Энергетика, ИРАН, МАГАТЭ, уран, обогащение урана
Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ
Пезешкиан: Иран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую МАГАТЭ резолюцию
ТЕГЕРАН, 12 июн – ПРАЙМ. Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Резолюция совета управляющих МАГАТЭ ужасна, но мы продолжим обогащение урана и будет двигаться дальше по этому пути", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство Mehr.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам.
МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства заявили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством.
Также в четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран – Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа – за то, что они не поддержали резолюцию.
Иран заявил о готовности рассмотреть возможность выхода из ДНЯО