https://1prime.ru/20250612/iran-858440000.html

Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ

Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ - 12.06.2025, ПРАЙМ

Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ

Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T15:57+0300

2025-06-12T15:57+0300

2025-06-12T15:57+0300

энергетика

иран

магатэ

уран

обогащение урана

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ТЕГЕРАН, 12 июн – ПРАЙМ. Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент исламской республики Масуд Пезешкиан. "Резолюция совета управляющих МАГАТЭ ужасна, но мы продолжим обогащение урана и будет двигаться дальше по этому пути", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство Mehr. Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства заявили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством. Также в четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран – Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа – за то, что они не поддержали резолюцию.

https://1prime.ru/20250612/iran-858439871.html

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иран, магатэ, уран, обогащение урана