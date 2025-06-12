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Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ
Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ - 12.06.2025, ПРАЙМ
Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ
Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T15:57+0300
2025-06-12T15:57+0300
энергетика
иран
магатэ
уран
обогащение урана
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ТЕГЕРАН, 12 июн – ПРАЙМ. Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент исламской республики Масуд Пезешкиан. "Резолюция совета управляющих МАГАТЭ ужасна, но мы продолжим обогащение урана и будет двигаться дальше по этому пути", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство Mehr. Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства заявили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством. Также в четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран – Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа – за то, что они не поддержали резолюцию.
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иран, магатэ, уран, обогащение урана
Энергетика, ИРАН, МАГАТЭ, уран, обогащение урана
15:57 12.06.2025
 
Иран продолжит обогащение урана, несмотря на резолюцию МАГАТЭ

Пезешкиан: Иран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую МАГАТЭ резолюцию

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© fotolia.com / aaastocks
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ТЕГЕРАН, 12 июн – ПРАЙМ. Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Резолюция совета управляющих МАГАТЭ ужасна, но мы продолжим обогащение урана и будет двигаться дальше по этому пути", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство Mehr.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам.
МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства заявили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством.
Также в четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран – Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа – за то, что они не поддержали резолюцию.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
Иран заявил о готовности рассмотреть возможность выхода из ДНЯО
15:49
 
ЭнергетикаИРАНМАГАТЭуранобогащение урана
 
 
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