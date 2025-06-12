https://1prime.ru/20250612/kurily-858427728.html

Экспедиция "ВКурсе" развернула флаг России на Курилах

Экспедиция "ВКурсе" развернула флаг России на Курилах - 12.06.2025, ПРАЙМ

Экспедиция "ВКурсе" развернула флаг России на Курилах

Вторая туристско-краеведческая экспедиция "ВКурсе" торжественно развернула государственный флаг РФ на курильском острове Парамушир в честь Дня России, сообщает... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T04:50+0300

2025-06-12T04:50+0300

2025-06-12T04:50+0300

туризм

бизнес

россия

рф

южно-сахалинск

курильские острова

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858427728.jpg?1749693008

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн - ПРАЙМ. Вторая туристско-краеведческая экспедиция "ВКурсе" торжественно развернула государственный флаг РФ на курильском острове Парамушир в честь Дня России, сообщает правительство Сахалинской области. По информации пресс-службы, патриотическая акция символизирует уважение к государственному символу и служит данью памяти героям, освободившим Южный Сахалин и Курильские острова и одержавшим Великую Победу. "Большая битва против милитаристской Японии прошла на Курилах и стала финалом Второй мировой войны. Сегодня мы с гордостью разворачиваем наш флаг, подтверждая, что это наша земля - Россия! Здесь начинается день, и именно здесь мы отмечаем День России", - цитирует пресс-служба замминистра туризма региона Наталию Пахолкову. По указу президента РФ Владимира Путина в 2025 году на северных Курилах пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, в их числе - организация туристического маршрута "Дорогами острова Шумшу". Первая экспедиция "ВКурсе" состоялась в 2024 году, участники собрали материалы для создания и паспортизации культурно-туристических, патриотических и экологических маршрутов на островах Парамушир и Шумшу. Проект направлен на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия региона и привлечение внимания к его уникальным местам.

рф

южно-сахалинск

курильские острова

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, рф, южно-сахалинск, курильские острова, владимир путин