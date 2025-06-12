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Экспедиция "ВКурсе" развернула флаг России на Курилах
Экспедиция "ВКурсе" развернула флаг России на Курилах - 12.06.2025, ПРАЙМ
Экспедиция "ВКурсе" развернула флаг России на Курилах
Вторая туристско-краеведческая экспедиция "ВКурсе" торжественно развернула государственный флаг РФ на курильском острове Парамушир в честь Дня России, сообщает... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T04:50+0300
2025-06-12T04:50+0300
2025-06-12T04:50+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн - ПРАЙМ. Вторая туристско-краеведческая экспедиция "ВКурсе" торжественно развернула государственный флаг РФ на курильском острове Парамушир в честь Дня России, сообщает правительство Сахалинской области.
По информации пресс-службы, патриотическая акция символизирует уважение к государственному символу и служит данью памяти героям, освободившим Южный Сахалин и Курильские острова и одержавшим Великую Победу.
"Большая битва против милитаристской Японии прошла на Курилах и стала финалом Второй мировой войны. Сегодня мы с гордостью разворачиваем наш флаг, подтверждая, что это наша земля - Россия! Здесь начинается день, и именно здесь мы отмечаем День России", - цитирует пресс-служба замминистра туризма региона Наталию Пахолкову.
По указу президента РФ Владимира Путина в 2025 году на северных Курилах пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, в их числе - организация туристического маршрута "Дорогами острова Шумшу".
Первая экспедиция "ВКурсе" состоялась в 2024 году, участники собрали материалы для создания и паспортизации культурно-туристических, патриотических и экологических маршрутов на островах Парамушир и Шумшу. Проект направлен на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия региона и привлечение внимания к его уникальным местам.
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туризм, бизнес, россия, рф, южно-сахалинск, курильские острова, владимир путин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Южно-Сахалинск, Курильские острова, Владимир Путин
Экспедиция "ВКурсе" развернула флаг России на Курилах
Вторая экспедиция "ВКурсе" развернула флаг России на Курилах в честь Дня России
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн - ПРАЙМ. Вторая туристско-краеведческая экспедиция "ВКурсе" торжественно развернула государственный флаг РФ на курильском острове Парамушир в честь Дня России, сообщает правительство Сахалинской области.
По информации пресс-службы, патриотическая акция символизирует уважение к государственному символу и служит данью памяти героям, освободившим Южный Сахалин и Курильские острова и одержавшим Великую Победу.
"Большая битва против милитаристской Японии прошла на Курилах и стала финалом Второй мировой войны. Сегодня мы с гордостью разворачиваем наш флаг, подтверждая, что это наша земля - Россия! Здесь начинается день, и именно здесь мы отмечаем День России", - цитирует пресс-служба замминистра туризма региона Наталию Пахолкову.
По указу президента РФ Владимира Путина в 2025 году на северных Курилах пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, в их числе - организация туристического маршрута "Дорогами острова Шумшу".
Первая экспедиция "ВКурсе" состоялась в 2024 году, участники собрали материалы для создания и паспортизации культурно-туристических, патриотических и экологических маршрутов на островах Парамушир и Шумшу. Проект направлен на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия региона и привлечение внимания к его уникальным местам.