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Нефть дешевеет после резкого скачка цен на сырье днем ранее - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет после резкого скачка цен на сырье днем ранее
Нефть дешевеет после резкого скачка цен на сырье днем ранее - 12.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после резкого скачка цен на сырье днем ранее
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после резкого скачка днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T07:52+0300
2025-06-12T07:52+0300
энергетика
нефть
торги
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после резкого скачка днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,4%, до 69,49 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 67,94 доллара. Ранее в среду мировые цены на нефть поднялись более чем на 3%. Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 69 долларов впервые с 4 апреля. На динамику сырьевых цен в четверг могут влиять геополитические факторы и ход диалога по ядерной программе между США и Ираном. Сохраняющиеся американские санкции против Ирана могут ограничить предложение на сырьевом рынке, а это, в свою очередь, возможно, поддержит рост цен на нефть. Ранее в четверг стало известно, что спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся в столице Омана Маскате в воскресенье и обсудят ответ Тегерана на недавнее предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, по данным портала Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности. США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
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нефть, торги
Энергетика, Нефть, Торги
07:52 12.06.2025
 
Нефть дешевеет после резкого скачка цен на сырье днем ранее

Цены на нефть снижаются в четверг утром после резкого скачка днем ранее

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после резкого скачка днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,4%, до 69,49 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 67,94 доллара.
Ранее в среду мировые цены на нефть поднялись более чем на 3%. Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 69 долларов впервые с 4 апреля.
На динамику сырьевых цен в четверг могут влиять геополитические факторы и ход диалога по ядерной программе между США и Ираном. Сохраняющиеся американские санкции против Ирана могут ограничить предложение на сырьевом рынке, а это, в свою очередь, возможно, поддержит рост цен на нефть.
Ранее в четверг стало известно, что спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся в столице Омана Маскате в воскресенье и обсудят ответ Тегерана на недавнее предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, по данным портала Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности.
США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
Сырьевой декаданс
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 69 долларов
Вчера, 21:41
 
ЭнергетикаНефтьТорги
 
 
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