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Нефть дешевеет примерно на 1% в четверг вечером после роста днем ранее

Нефть дешевеет примерно на 1% в четверг вечером после роста днем ранее - 12.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет примерно на 1% в четверг вечером после роста днем ранее

Мировые цены на нефть в четверг снижаются примерно на 1% после заметного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T17:04+0300

2025-06-12T17:04+0300

2025-06-12T17:04+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг снижаются примерно на 1% после заметного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.57 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,05% - до 69,04 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 67,46 доллара. По итогам торгов среды нефть марки Brent подорожала на 4,34%, WTI - на 5,54%. При этом нефтяной рынок наблюдают за геополитической ситуацией в мире. Телеканал CBS News со ссылкой на американские источники ранее сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом отмечалось, что в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. "Напряженность на Ближнем Востоке вновь заставляет задуматься. Иран угрожает нанести удар по американским объектам в случае бомбардировки, а эвакуация американцами части персонала посольства Ирака вновь вызывает вечную борьбу в регионе", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс (John Evans).

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рынок, торги, нефть