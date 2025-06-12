https://1prime.ru/20250612/neft-858441533.html
Нефть дешевеет примерно на 1% в четверг вечером после роста днем ранее
Нефть дешевеет примерно на 1% в четверг вечером после роста днем ранее - 12.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет примерно на 1% в четверг вечером после роста днем ранее
Мировые цены на нефть в четверг снижаются примерно на 1% после заметного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T17:04+0300
2025-06-12T17:04+0300
2025-06-12T17:04+0300
энергетика
рынок
торги
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг снижаются примерно на 1% после заметного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.57 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,05% - до 69,04 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 67,46 доллара. По итогам торгов среды нефть марки Brent подорожала на 4,34%, WTI - на 5,54%. При этом нефтяной рынок наблюдают за геополитической ситуацией в мире. Телеканал CBS News со ссылкой на американские источники ранее сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом отмечалось, что в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. "Напряженность на Ближнем Востоке вновь заставляет задуматься. Иран угрожает нанести удар по американским объектам в случае бомбардировки, а эвакуация американцами части персонала посольства Ирака вновь вызывает вечную борьбу в регионе", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс (John Evans).
https://1prime.ru/20250612/gaz-858433209.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, нефть
Энергетика, Рынок, Торги, Нефть
Нефть дешевеет примерно на 1% в четверг вечером после роста днем ранее
Цены на нефть снижаются в четверг примерно на 1% после заметного роста днем ранее
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг снижаются примерно на 1% после заметного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.57 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,05% - до 69,04 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 67,46 доллара.
По итогам торгов среды нефть марки Brent подорожала на 4,34%, WTI - на 5,54%.
При этом нефтяной рынок наблюдают за геополитической ситуацией в мире. Телеканал CBS News со ссылкой на американские источники ранее сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом отмечалось, что в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.
"Напряженность на Ближнем Востоке вновь заставляет задуматься. Иран угрожает нанести удар по американским объектам в случае бомбардировки, а эвакуация американцами части персонала посольства Ирака вновь вызывает вечную борьбу в регионе", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс (John Evans).
Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг на 1,5%