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СМИ: ряд стран G7 готовы снизить потолок цен на нефть РФ без решения США

СМИ: ряд стран G7 готовы снизить потолок цен на нефть РФ без решения США - 12.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: ряд стран G7 готовы снизить потолок цен на нефть РФ без решения США

Большинство стран "Большой семерки" (G7) намерены снизить предельные цены на российскую нефть независимо от решения США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T20:00+0300

2025-06-12T20:00+0300

2025-06-12T20:01+0300

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потолок цен

нефть

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Большинство стран "Большой семерки" (G7) намерены снизить предельные цены на российскую нефть независимо от решения США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с информацией. "Большинство стран "Большой семерки" готовы действовать в одиночку и снизить предельные цены на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого", - говорится в материале. Согласно данным источников, которых приводит Рейтер, Европейский союз и Великобритания собираются взять на себя инициативу по данному вопросу при поддержке других стран-участниц G7, при этом позиции США и Японии остаются неясными. "Европейские страны намереваются снизить предельные цены на нефть до 45 долларов с 60 долларов за баррель. Поступают позитивные сигналы из Канады, Великобритании и, вероятно, из Японии. Мы будем использовать G7, чтобы попробовать привлечь США", - сказал неназванный источник агентству. Обсуждение снижения предельных цен на российскую нефть состоится на ближайшем саммите G7, который планируется провести в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня, передает агентство Рейтер. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении Еврокомиссии снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

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