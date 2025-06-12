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Исследование показало, сколько стоит минимальный набор для отпуска на море

Исследование показало, сколько стоит минимальный набор для отпуска на море - 12.06.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько стоит минимальный набор для отпуска на море

Минимальный набор для отпуска на море, куда входят чемодан, купальник и плавки, платье, шляпа и очки, шлепанцы и кроссовки, а также косметика для загара,... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T16:35+0300

2025-06-12T16:35+0300

2025-06-12T16:35+0300

экономика

исследование

стоимость

отпуск

море

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Минимальный набор для отпуска на море, куда входят чемодан, купальник и плавки, платье, шляпа и очки, шлепанцы и кроссовки, а также косметика для загара, обойдется россиянам примерно в 23 тысячи рублей, говорится в исследовании финтех-компании ЮMoney и ИТ-компании "Эвотор", которое есть у РИА Новости. "Сегодня минимальный отпускной набор, в который входят чемодан, купальник или плавки, платье, шляпа и очки, шлепанцы и кроссовки, а также косметика для загара, обойдется туристу приблизительно в 23 тысячи рублей", - выяснили аналитики, сравнив платежи в пляжных категориях товаров в мае текущего и прошлого годов. По их подсчетам, средняя стоимость минимального набора для отпуска на море выросла на 5% и составила 23 396 рублей. По данным экспертов, чемоданы в мае 2025 года подешевели, так средняя цена покупки составила 4 332 рубля, что на 9% меньше, чем в прошлом году. Цены на шляпы и кроссовки почти не изменились +1%, до 1 381 рубля и + 2%, до 2 386 рублей соответственно. Женские платья и солнцезащитные средства в среднем стали стоить дороже на 6% - 3 672 рубля и 1 312 рублей соответственно. Шорты и шлепанцы - на 7% (1 276 рублей и 1 002 рубля соответственно). Женский купальник обойдется в среднем в 2 937 рублей (+8%), мужские плавки или шорты для купания - в 1 303 рубля (+14%), футболки в 1 325 рублей (+18%). Солнцезащитные очки стали стоить в среднем 2 469 рублей (+23%). В исследовании указывается также, что в мае 2025 года россияне активнее, чем год назад, готовились к отпуску - бронировали гостиницы, покупали пляжную одежду и оплачивали путешествия. "С 1 по 31 мая оборот платежей в гостиницах вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Число бронирований увеличилось на 6%, при этом средний чек не изменился и составил 11 072 рубля", - отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

исследование, стоимость, отпуск, море