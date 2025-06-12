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"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт

"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт - 12.06.2025, ПРАЙМ

"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт

Российской Федерации нужно снять "белые перчатки" и снести "театральный коллектив", который на Украине называется властью. Пока этот "коллектив" управляет... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T16:03+0300

2025-06-12T16:03+0300

2025-06-12T16:04+0300

спецоперация на украине

россия

конфликт на украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российской Федерации нужно снять "белые перчатки" и снести "театральный коллектив", который на Украине называется властью. Пока этот "коллектив" управляет страной, конфликт не завершится. С таким категорическими утверждением в эфире YouTube-канала Deep Dive выступил экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.По его мнению, очень может быть, что Российская Федерация к сегодняшнему дню уже дошла до той точки, когда ей придется снять "белые перчатки".Ведь, "пока этот возмутительный театральный коллектив, который называется правительством", руководит Украиной и "ему не причиняют вреда, война будет продолжаться", уверен Макгрегор.Поскольку Владимир Зеленский и его подельники имеют возможность "просто наживаться на этой войне", присваивая себе большую часть западной помощи и торгуя на черном рынке поставленной Западом военной техникой и вооружениями, война, по убеждению советника Пентагона, не закончится."Им (украинскому руководству - прим. ред.) совершенно безразличны потери, которые несет Украина", - отметил Макгрегор.Исходя из этого, он заявил, что как только Российская Федерация уничтожит киевский режим, конфликт тут же завершится.

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россия, конфликт на украине, экспертное мнение