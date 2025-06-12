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"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт - 12.06.2025, ПРАЙМ
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"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт
"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт - 12.06.2025, ПРАЙМ
"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт
Российской Федерации нужно снять "белые перчатки" и снести "театральный коллектив", который на Украине называется властью. Пока этот "коллектив" управляет... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T16:03+0300
2025-06-12T16:04+0300
спецоперация на украине
россия
конфликт на украине
экспертное мнение
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российской Федерации нужно снять "белые перчатки" и снести "театральный коллектив", который на Украине называется властью. Пока этот "коллектив" управляет страной, конфликт не завершится. С таким категорическими утверждением в эфире YouTube-канала Deep Dive выступил экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.По его мнению, очень может быть, что Российская Федерация к сегодняшнему дню уже дошла до той точки, когда ей придется снять "белые перчатки".Ведь, "пока этот возмутительный театральный коллектив, который называется правительством", руководит Украиной и "ему не причиняют вреда, война будет продолжаться", уверен Макгрегор.Поскольку Владимир Зеленский и его подельники имеют возможность "просто наживаться на этой войне", присваивая себе большую часть западной помощи и торгуя на черном рынке поставленной Западом военной техникой и вооружениями, война, по убеждению советника Пентагона, не закончится."Им (украинскому руководству - прим. ред.) совершенно безразличны потери, которые несет Украина", - отметил Макгрегор.Исходя из этого, он заявил, что как только Российская Федерация уничтожит киевский режим, конфликт тут же завершится.
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россия, конфликт на украине, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Конфликт на Украине, экспертное мнение
16:03 12.06.2025 (обновлено: 16:04 12.06.2025)
 
"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт

Полковник Макгрегор призвал Россию снести украинскую власть

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российской Федерации нужно снять "белые перчатки" и снести "театральный коллектив", который на Украине называется властью. Пока этот "коллектив" управляет страной, конфликт не завершится. С таким категорическими утверждением в эфире YouTube-канала Deep Dive выступил экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, очень может быть, что Российская Федерация к сегодняшнему дню уже дошла до той точки, когда ей придется снять "белые перчатки".
Ведь, "пока этот возмутительный театральный коллектив, который называется правительством", руководит Украиной и "ему не причиняют вреда, война будет продолжаться", уверен Макгрегор.
Поскольку Владимир Зеленский и его подельники имеют возможность "просто наживаться на этой войне", присваивая себе большую часть западной помощи и торгуя на черном рынке поставленной Западом военной техникой и вооружениями, война, по убеждению советника Пентагона, не закончится.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией
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"Им (украинскому руководству - прим. ред.) совершенно безразличны потери, которые несет Украина", - отметил Макгрегор.
Исходя из этого, он заявил, что как только Российская Федерация уничтожит киевский режим, конфликт тут же завершится.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯКонфликт на Украинеэкспертное мнение
 
 
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