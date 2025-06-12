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"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт
"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт - 12.06.2025, ПРАЙМ
"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт
Российской Федерации нужно снять "белые перчатки" и снести "театральный коллектив", который на Украине называется властью. Пока этот "коллектив" управляет... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T16:03+0300
2025-06-12T16:03+0300
2025-06-12T16:04+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российской Федерации нужно снять "белые перчатки" и снести "театральный коллектив", который на Украине называется властью. Пока этот "коллектив" управляет страной, конфликт не завершится. С таким категорическими утверждением в эфире YouTube-канала Deep Dive выступил экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.По его мнению, очень может быть, что Российская Федерация к сегодняшнему дню уже дошла до той точки, когда ей придется снять "белые перчатки".Ведь, "пока этот возмутительный театральный коллектив, который называется правительством", руководит Украиной и "ему не причиняют вреда, война будет продолжаться", уверен Макгрегор.Поскольку Владимир Зеленский и его подельники имеют возможность "просто наживаться на этой войне", присваивая себе большую часть западной помощи и торгуя на черном рынке поставленной Западом военной техникой и вооружениями, война, по убеждению советника Пентагона, не закончится."Им (украинскому руководству - прим. ред.) совершенно безразличны потери, которые несет Украина", - отметил Макгрегор.Исходя из этого, он заявил, что как только Российская Федерация уничтожит киевский режим, конфликт тут же завершится.
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россия, конфликт на украине, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Конфликт на Украине, экспертное мнение
"Без белых перчаток". В США призвали Россию быстро завершить конфликт
Полковник Макгрегор призвал Россию снести украинскую власть
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ.
Российской Федерации нужно снять "белые перчатки" и снести "театральный коллектив", который на Украине называется властью. Пока этот "коллектив" управляет страной, конфликт не завершится. С таким категорическими утверждением в эфире YouTube-канала Deep Dive
выступил экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, очень может быть, что Российская Федерация к сегодняшнему дню уже дошла до той точки, когда ей придется снять "белые перчатки".
Ведь, "пока этот возмутительный театральный коллектив, который называется правительством", руководит Украиной и "ему не причиняют вреда, война будет продолжаться", уверен Макгрегор.
Поскольку Владимир Зеленский и его подельники имеют возможность "просто наживаться на этой войне", присваивая себе большую часть западной помощи и торгуя на черном рынке поставленной Западом военной техникой и вооружениями, война, по убеждению советника Пентагона, не закончится.
Володин назвал передачу ФРГ вооружений Украине причиной конфликта с Россией
"Им (украинскому руководству - прим. ред.) совершенно безразличны потери, которые несет Украина", - отметил Макгрегор.
Исходя из этого, он заявил, что как только Российская Федерация уничтожит киевский режим, конфликт тут же завершится.