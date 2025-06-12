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"Военный коллапс". В США пришли к мрачному выводу для Украины - 12.06.2025, ПРАЙМ
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"Военный коллапс". В США пришли к мрачному выводу для Украины
"Военный коллапс". В США пришли к мрачному выводу для Украины - 12.06.2025, ПРАЙМ
"Военный коллапс". В США пришли к мрачному выводу для Украины
Американский военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина фактически потерпела поражение как на фронте, так и в экономике, а это, по его мнению, говорит о... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T08:28+0300
2025-06-12T08:28+0300
спецоперация на украине
украина
всу
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Американский военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина фактически потерпела поражение как на фронте, так и в экономике, а это, по его мнению, говорит о начале краха всей украинской власти. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Glenn Diesen."Военный коллапс уже произошел. Кроме того, Украина экономически недееспособна, киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, денег не осталось. Не осталось боеприпасов, не осталось ПВО, российская авиация доминирует на поле боя", — заявил аналитик.По словам Риттера, на этом фоне резко упал моральный дух в украинском обществе и армии, а у киевского режима попросту не осталось ресурсов, чтобы рассчитывать на успех. Он добавил, что развязка неизбежна: конфликт завершится на условиях России, и остановить это уже невозможно.Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход признала, что Вооруженные силы Украины испытывают острейшие трудности по всей линии фронта и вынуждены отступать. Особенно тяжелая ситуация, по её словам, сложилась на Сумском и Донецком направлениях.
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украина, всу, владимир зеленский, верховная рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, Верховная рада
08:28 12.06.2025
 
"Военный коллапс". В США пришли к мрачному выводу для Украины

Риттер: экономический упадок и поражения ВСУ на фронте ведут к падению режима Зеленского

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Американский военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина фактически потерпела поражение как на фронте, так и в экономике, а это, по его мнению, говорит о начале краха всей украинской власти. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
"Военный коллапс уже произошел. Кроме того, Украина экономически недееспособна, киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, денег не осталось. Не осталось боеприпасов, не осталось ПВО, российская авиация доминирует на поле боя", — заявил аналитик.
По словам Риттера, на этом фоне резко упал моральный дух в украинском обществе и армии, а у киевского режима попросту не осталось ресурсов, чтобы рассчитывать на успех. Он добавил, что развязка неизбежна: конфликт завершится на условиях России, и остановить это уже невозможно.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход признала, что Вооруженные силы Украины испытывают острейшие трудности по всей линии фронта и вынуждены отступать. Особенно тяжелая ситуация, по её словам, сложилась на Сумском и Донецком направлениях.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВладимир ЗеленскийВерховная рада
 
 
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