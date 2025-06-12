https://1prime.ru/20250612/uregulirovanie-858443804.html

США нашли способ установления мира на Украине, заявил Келлог

США нашли способ установления мира на Украине, заявил Келлог - 12.06.2025, ПРАЙМ

США нашли способ установления мира на Украине, заявил Келлог

США сопоставили проекты мирных соглашений от Украины и России и понимают, как может выглядеть окончательное урегулирование конфликта между двумя странами,... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T18:36+0300

2025-06-12T18:36+0300

2025-06-12T18:42+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

урегулирование

сша

кит келлог

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ВАШИНГТОН, 12 июн – ПРАЙМ. США сопоставили проекты мирных соглашений от Украины и России и понимают, как может выглядеть окончательное урегулирование конфликта между двумя странами, заявил в четверг спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. "Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти", - сказал Келлог, выступая на проходящем в Брюсселе форуме по вопросам евроатлантической безопасности. Он подчеркнул, что мирное соглашение возможно. "Мы считаем, что это достижимо — в том смысле, что можно прийти к миру. А это и есть главная цель", - указал американский эмиссар. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1 тысячи человек. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. При этом 11 июня Мединский заявил о начале передачи тел погибших солдат согласно договоренностям в Стамбуле, он добавил, что РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов. Эта работа, по его словам, продолжится "все эти дни".

https://1prime.ru/20250612/ekonomika-858442682.html

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конфликт на украине, урегулирование, сша, кит келлог