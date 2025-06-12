https://1prime.ru/20250612/zhaloby-858449050.html
В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН
В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН - 12.06.2025, ПРАЙМ
В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T23:07+0300
2025-06-12T23:07+0300
2025-06-12T23:25+0300
происшествия
германия
испания
жалобы
интернет-сервисы
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/27/841832708_0:60:1152:708_1920x0_80_0_0_8e30160b0065024b320757564ffde0ee.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из Германии, Болгарии, Испании и России. "Двенадцатого июня с 21:34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Clouflare и других зарубежных ресурсов и сервисов. Есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, Испании и России", - сообщили в Роскомнадзоре. В четверг вечером пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat, жалуются на работу приложений, свидетельствуют данные по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
https://1prime.ru/20250602/servis-858134192.html
германия
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/27/841832708_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_ddaded6cbc0dd6e4594c27e3067081ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, испания, жалобы, интернет-сервисы
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, ИСПАНИЯ, жалобы, интернет-сервисы
В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН
РКН: из ФРГ, Болгарии и Испании поступают жалобы на работу зарубежных сервисов
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из Германии, Болгарии, Испании и России.
"Двенадцатого июня с 21:34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Clouflare и других зарубежных ресурсов и сервисов. Есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, Испании и России", - сообщили в Роскомнадзоре.
В четверг вечером пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat, жалуются на работу приложений, свидетельствуют данные по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг