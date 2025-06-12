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В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН - 12.06.2025, ПРАЙМ
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В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН
В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН - 12.06.2025, ПРАЙМ
В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T23:07+0300
2025-06-12T23:25+0300
происшествия
германия
испания
жалобы
интернет-сервисы
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из Германии, Болгарии, Испании и России. "Двенадцатого июня с 21:34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Clouflare и других зарубежных ресурсов и сервисов. Есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, Испании и России", - сообщили в Роскомнадзоре. В четверг вечером пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat, жалуются на работу приложений, свидетельствуют данные по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
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германия, испания, жалобы, интернет-сервисы
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, ИСПАНИЯ, жалобы, интернет-сервисы
23:07 12.06.2025 (обновлено: 23:25 12.06.2025)
 
В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН

РКН: из ФРГ, Болгарии и Испании поступают жалобы на работу зарубежных сервисов

© Фото : Public Domain/salamahdraИнтернет, хранение информации, облако
Интернет, хранение информации, облако - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Public Domain/salamahdra
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из Германии, Болгарии, Испании и России.
"Двенадцатого июня с 21:34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Clouflare и других зарубежных ресурсов и сервисов. Есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, Испании и России", - сообщили в Роскомнадзоре.
В четверг вечером пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat, жалуются на работу приложений, свидетельствуют данные по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
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ЦБ запустил сервис для жалоб о нарушениях прав потребителей финуслуг
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ПроисшествияГЕРМАНИЯИСПАНИЯжалобыинтернет-сервисы
 
 
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