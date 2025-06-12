https://1prime.ru/20250612/zhaloby-858449050.html

В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН

В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН - 12.06.2025, ПРАЙМ

В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T23:07+0300

2025-06-12T23:07+0300

2025-06-12T23:25+0300

происшествия

германия

испания

жалобы

интернет-сервисы

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из Германии, Болгарии, Испании и России. "Двенадцатого июня с 21:34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Clouflare и других зарубежных ресурсов и сервисов. Есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, Испании и России", - сообщили в Роскомнадзоре. В четверг вечером пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat, жалуются на работу приложений, свидетельствуют данные по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.

https://1prime.ru/20250602/servis-858134192.html

германия

испания

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, испания, жалобы, интернет-сервисы