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АТОР не ожидает проблем с перевозкой туристов из Ирана и Израиля

АТОР не ожидает проблем с перевозкой туристов из Ирана и Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ

АТОР не ожидает проблем с перевозкой туристов из Ирана и Израиля

Если эскалация на Ближнем Востоке не выйдет за пределы Ирана и Израиля, проблем с перевозкой туристов в дальнейшем не будет, сообщил РИА Новости вице-президент... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T10:54+0300

2025-06-13T10:54+0300

2025-06-13T10:54+0300

ближний восток

иран

израиль

атор

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Если эскалация на Ближнем Востоке не выйдет за пределы Ирана и Израиля, проблем с перевозкой туристов в дальнейшем не будет, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "С точки зрения авиации можно сказать, что осенью прошлого года уже отработана механика взаимодействия облета воздушных пространств и безусловно сегодня-завтра, возможно, будут задержки или переносы рейсов, но в дальнейшем, если эскалации не выйдет за пределы двух находящихся в конфликте государств, проблем с перевозкой мы не ожидаем на Ближнем Востоке и в облете этих закрытых границ", - сказал Мурадян. Он добавил, что с точки зрения туристических потоков, Израиль только-только возобновил рейсы в Россию, улетели первые рейсы в Эйлат, поэтому российские туристы там есть. Также они есть и в Иране, уточнил Мурадян. "Иран хоть и не был самой популярной страной, но туристический поток небольшой получал. Точные данные почитать сложно, потому что очень большой объем самостоятельных туристов по этим направлениям", - уточнил он.

https://1prime.ru/20250613/ryutte-858454973.html

ближний восток

иран

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ближний восток, иран, израиль, атор