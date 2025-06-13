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АТОР сообщил число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле - 13.06.2025, ПРАЙМ
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АТОР сообщил число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле
АТОР сообщил число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле - 13.06.2025, ПРАЙМ
АТОР сообщил число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле
Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T11:11+0300
2025-06-13T11:11+0300
атор
туризм
израиль
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий. "На текущий момент количество аннуляций или переносов туров невелико: просто в силу того, что большинство игроков и не начинало продажи туров в Израиль. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек", - добавили в АТОР.
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атор, туризм, израиль, иран
АТОР, Туризм, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
11:11 13.06.2025
 
АТОР сообщил число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле

АТОР: всего в Иране и Израиле находится не более 500 российских туристов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400", - сообщили в ассоциации.
Там уточнили, что многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий.
"На текущий момент количество аннуляций или переносов туров невелико: просто в силу того, что большинство игроков и не начинало продажи туров в Израиль. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек", - добавили в АТОР.
%Самолет компании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов между Москвой и Тегераном
09:45
 
АТОРТуризмИЗРАИЛЬИРАН
 
 
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