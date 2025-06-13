https://1prime.ru/20250613/ator-858455671.html

АТОР сообщил число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле

АТОР сообщил число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле - 13.06.2025, ПРАЙМ

АТОР сообщил число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле

Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T11:11+0300

2025-06-13T11:11+0300

2025-06-13T11:11+0300

атор

туризм

израиль

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f76a45239e47a3820cb3e2b53499a9b0.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий. "На текущий момент количество аннуляций или переносов туров невелико: просто в силу того, что большинство игроков и не начинало продажи туров в Израиль. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек", - добавили в АТОР.

https://1prime.ru/20250613/aeroflot-858453985.html

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атор, туризм, израиль, иран