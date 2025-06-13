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Совет ЕС продлил предоставление убежища украинцам до 2027 года

Совет ЕС продлил предоставление убежища украинцам до 2027 года - 13.06.2025, ПРАЙМ

Совет ЕС продлил предоставление убежища украинцам до 2027 года

Совет Евросоюза согласовал продление предоставления убежища гражданам Украины на территории стран ЕС до 4 марта 2027 года, следует из заявления Совета. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T15:47+0300

2025-06-13T15:47+0300

2025-06-13T15:48+0300

политика

украина

брюссель

урсула фон дер ляйен

ес

украинские беженцы

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - ПРАЙМ. Совет Евросоюза согласовал продление предоставления убежища гражданам Украины на территории стран ЕС до 4 марта 2027 года, следует из заявления Совета. "С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более чем четырем миллионам беженцев из Украины на основе директивы о временной защите. Срок действия временной защиты был установлен до 4 марта 2026 года и теперь продлен до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Совета ЕС. Кроме того, в документе говорится, что государства ЕС будут разрабатывать стратегию на период после прекращения действия этих мер, которые пока позволяют жителям Украины получать убежище в странах Евросоюза автоматически. В частности, ЕС может поддержать возвращение беженцев на Украину после указанного срока или предоставление им другого статуса для продолжения легального пребывания на территорию ЕС. По данным Еврокомиссии, в настоящее время в странах ЕС находятся порядка 4,3 миллиона украинских беженцев, они пользуются статусом временной защиты. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС подумать о будущем украинских беженцев, принимая во внимание ограниченность европейских ресурсов, а также потребности самой Украины в человеческих ресурсах.

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украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, украинские беженцы