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Совет ЕС продлил предоставление убежища украинцам до 2027 года
Совет ЕС продлил предоставление убежища украинцам до 2027 года - 13.06.2025, ПРАЙМ
Совет ЕС продлил предоставление убежища украинцам до 2027 года
Совет Евросоюза согласовал продление предоставления убежища гражданам Украины на территории стран ЕС до 4 марта 2027 года, следует из заявления Совета. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:47+0300
2025-06-13T15:47+0300
2025-06-13T15:48+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - ПРАЙМ. Совет Евросоюза согласовал продление предоставления убежища гражданам Украины на территории стран ЕС до 4 марта 2027 года, следует из заявления Совета. "С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более чем четырем миллионам беженцев из Украины на основе директивы о временной защите. Срок действия временной защиты был установлен до 4 марта 2026 года и теперь продлен до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Совета ЕС. Кроме того, в документе говорится, что государства ЕС будут разрабатывать стратегию на период после прекращения действия этих мер, которые пока позволяют жителям Украины получать убежище в странах Евросоюза автоматически. В частности, ЕС может поддержать возвращение беженцев на Украину после указанного срока или предоставление им другого статуса для продолжения легального пребывания на территорию ЕС. По данным Еврокомиссии, в настоящее время в странах ЕС находятся порядка 4,3 миллиона украинских беженцев, они пользуются статусом временной защиты. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС подумать о будущем украинских беженцев, принимая во внимание ограниченность европейских ресурсов, а также потребности самой Украины в человеческих ресурсах.
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украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, украинские беженцы
Политика, УКРАИНА, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, украинские беженцы
Совет ЕС продлил предоставление убежища украинцам до 2027 года
Совет ЕС продлил предоставление убежища украинским беженцам до 4 марта 2027 года
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - ПРАЙМ. Совет Евросоюза согласовал продление предоставления убежища гражданам Украины на территории стран ЕС до 4 марта 2027 года, следует из заявления Совета.
"С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более чем четырем миллионам беженцев из Украины на основе директивы о временной защите. Срок действия временной защиты был установлен до 4 марта 2026 года и теперь продлен до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Совета ЕС.
Кроме того, в документе говорится, что государства ЕС будут разрабатывать стратегию на период после прекращения действия этих мер, которые пока позволяют жителям Украины получать убежище в странах Евросоюза автоматически. В частности, ЕС может поддержать возвращение беженцев на Украину после указанного срока или предоставление им другого статуса для продолжения легального пребывания на территорию ЕС.
По данным Еврокомиссии, в настоящее время в странах ЕС находятся порядка 4,3 миллиона украинских беженцев, они пользуются статусом временной защиты.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС подумать о будущем украинских беженцев, принимая во внимание ограниченность европейских ресурсов, а также потребности самой Украины в человеческих ресурсах.
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