https://1prime.ru/20250613/ekspert-858451558.html

Эксперт оценил перспективы инвестиций в добычу нефти на Ближнем Востоке

Эксперт оценил перспективы инвестиций в добычу нефти на Ближнем Востоке - 13.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы инвестиций в добычу нефти на Ближнем Востоке

Текущий уровень мировых цен на нефть остается благоприятным для инвестиций в добычу на Ближнем Востоке, в ближайшем будущем в регионе можно ожидать новых... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T07:50+0300

2025-06-13T07:50+0300

2025-06-13T08:06+0300

нефть

энергетика

ближний восток

добыча нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Текущий уровень мировых цен на нефть остается благоприятным для инвестиций в добычу на Ближнем Востоке, в ближайшем будущем в регионе можно ожидать новых проектов, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "Точка безубыточности для новых проектов на Ближнем Востоке составляет 27 долларов за баррель, для сланцевых месторождений в США - 45 долларов за баррель, а для нефтяных песков в Канаде - 57 долларов за баррель. Поэтому текущий уровень цен наиболее благоприятен именно для стран Ближнего Востока, здесь можно ожидать реализацию новых проектов в обозримом будущем", - ответил он на вопрос, какой уровень цен примелем для нефтяников по всему миру для увеличения инвестиций в добычу. Терешкин ожидает, что к концу года мировые цены на нефть даже в случае новой волны снижения стабилизируются на уровне 60 долларов за баррель. Рынок отыграет первый шок от торговых войн и привыкнет к смягчению условий сделки ОПЕК+ как к новой норме. Стабилизации также будут способствовать риски сокращения добычи в США. Инвестиции в добычу нефти в мире в 2025 году снизятся на 6% - это станет первым падением с 2020 года, когда они уменьшились из-за пандемии коронавируса, говорится в ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2025. Мировые цены на нефть начали резко снижаться после объявления 2 апреля американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, ускорить с мая отход от ряда добровольных ограничений нефтедобычи. Максимально котировки Brent опускались 9 апреля ниже 59 долларов - впервые с 2021 года. С тех пор, после приостановки Трампом ввода в действие этих пошлин для ряда стран, цены скорректировались. Восемь стран ОПЕК+ добровольно, сверх квот, приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Ранее ожидалось, что это займет 18 месяцев. Но в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем добыча будет увеличена и в июне. Тем не менее, восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч, в мае - на 253 тысячи, в июне вырастет на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250612/neft-858445808.html

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ближний восток, добыча нефти