Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы инвестиций в добычу нефти на Ближнем Востоке - 13.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250613/ekspert-858451558.html
Эксперт оценил перспективы инвестиций в добычу нефти на Ближнем Востоке
Эксперт оценил перспективы инвестиций в добычу нефти на Ближнем Востоке - 13.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы инвестиций в добычу нефти на Ближнем Востоке
Текущий уровень мировых цен на нефть остается благоприятным для инвестиций в добычу на Ближнем Востоке, в ближайшем будущем в регионе можно ожидать новых... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T07:50+0300
2025-06-13T08:06+0300
нефть
энергетика
ближний восток
добыча нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Текущий уровень мировых цен на нефть остается благоприятным для инвестиций в добычу на Ближнем Востоке, в ближайшем будущем в регионе можно ожидать новых проектов, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "Точка безубыточности для новых проектов на Ближнем Востоке составляет 27 долларов за баррель, для сланцевых месторождений в США - 45 долларов за баррель, а для нефтяных песков в Канаде - 57 долларов за баррель. Поэтому текущий уровень цен наиболее благоприятен именно для стран Ближнего Востока, здесь можно ожидать реализацию новых проектов в обозримом будущем", - ответил он на вопрос, какой уровень цен примелем для нефтяников по всему миру для увеличения инвестиций в добычу. Терешкин ожидает, что к концу года мировые цены на нефть даже в случае новой волны снижения стабилизируются на уровне 60 долларов за баррель. Рынок отыграет первый шок от торговых войн и привыкнет к смягчению условий сделки ОПЕК+ как к новой норме. Стабилизации также будут способствовать риски сокращения добычи в США. Инвестиции в добычу нефти в мире в 2025 году снизятся на 6% - это станет первым падением с 2020 года, когда они уменьшились из-за пандемии коронавируса, говорится в ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2025. Мировые цены на нефть начали резко снижаться после объявления 2 апреля американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, ускорить с мая отход от ряда добровольных ограничений нефтедобычи. Максимально котировки Brent опускались 9 апреля ниже 59 долларов - впервые с 2021 года. С тех пор, после приостановки Трампом ввода в действие этих пошлин для ряда стран, цены скорректировались. Восемь стран ОПЕК+ добровольно, сверх квот, приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Ранее ожидалось, что это займет 18 месяцев. Но в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем добыча будет увеличена и в июне. Тем не менее, восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч, в мае - на 253 тысячи, в июне вырастет на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20250612/neft-858445808.html
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0dc1231456c12ee199fb2160d9573f69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, добыча нефти
Нефть, Энергетика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, добыча нефти
07:50 13.06.2025 (обновлено: 08:06 13.06.2025)
 
Эксперт оценил перспективы инвестиций в добычу нефти на Ближнем Востоке

Терешкин: текущий уровень цен на нефть благоприятен для инвестиций на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Текущий уровень мировых цен на нефть остается благоприятным для инвестиций в добычу на Ближнем Востоке, в ближайшем будущем в регионе можно ожидать новых проектов, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
"Точка безубыточности для новых проектов на Ближнем Востоке составляет 27 долларов за баррель, для сланцевых месторождений в США - 45 долларов за баррель, а для нефтяных песков в Канаде - 57 долларов за баррель. Поэтому текущий уровень цен наиболее благоприятен именно для стран Ближнего Востока, здесь можно ожидать реализацию новых проектов в обозримом будущем", - ответил он на вопрос, какой уровень цен примелем для нефтяников по всему миру для увеличения инвестиций в добычу.
Терешкин ожидает, что к концу года мировые цены на нефть даже в случае новой волны снижения стабилизируются на уровне 60 долларов за баррель. Рынок отыграет первый шок от торговых войн и привыкнет к смягчению условий сделки ОПЕК+ как к новой норме. Стабилизации также будут способствовать риски сокращения добычи в США.
Инвестиции в добычу нефти в мире в 2025 году снизятся на 6% - это станет первым падением с 2020 года, когда они уменьшились из-за пандемии коронавируса, говорится в ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2025.
Мировые цены на нефть начали резко снижаться после объявления 2 апреля американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, ускорить с мая отход от ряда добровольных ограничений нефтедобычи. Максимально котировки Brent опускались 9 апреля ниже 59 долларов - впервые с 2021 года. С тех пор, после приостановки Трампом ввода в действие этих пошлин для ряда стран, цены скорректировались.
Восемь стран ОПЕК+ добровольно, сверх квот, приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Ранее ожидалось, что это займет 18 месяцев.
Но в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем добыча будет увеличена и в июне.
Тем не менее, восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч, в мае - на 253 тысячи, в июне вырастет на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
СМИ: ряд стран G7 готовы снизить потолок цен на нефть РФ без решения США
Вчера, 20:00
 
ЭнергетикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКдобыча нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала