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Компании ЕС будут обязаны раскрывать детали сделок по поставкам газа из РФ

Компании ЕС будут обязаны раскрывать детали сделок по поставкам газа из РФ - 13.06.2025, ПРАЙМ

Компании ЕС будут обязаны раскрывать детали сделок по поставкам газа из РФ

Компании Европейского союза будут обязаны раскрывать детали своих сделок по поставкам российского газа в блок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T16:31+0300

2025-06-13T16:31+0300

2025-06-13T16:31+0300

энергетика

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Компании Европейского союза будут обязаны раскрывать детали своих сделок по поставкам российского газа в блок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии, к которому оно получило доступ. По словам агентства, Еврокомиссия готовится предложить правовые меры, чтобы полностью остановить импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года и "запретить новые сделки по российскому газу" к концу этого года. Предложения должны быть опубликованы 17 июня, отмечает Рейтер. "Компании Европейского союза будут обязаны раскрывать детали своих сделок по поставкам российского газа в ЕС в соответствии с предстоящими предложениями Европейской комиссии о запрете импорта российского газа к концу 2027 года", - отмечает агентство со ссылкой на документ. По данным агентства, внутренний анализ Европейской комиссии ее предстоящих предложений показал, что Комиссия потребует от компаний раскрытия информации, включая продолжительность, годовые контрактные объемы, пункт назначения и "дату заключения их российских газовых контрактов". "За исключением случаев, когда газ однозначно можно считать имеющим российское происхождение, предложение требует от импортеров представлять таможенным органам документацию о происхождении импортируемого газа", - цитирует агентство документ ЕК. Рейтер добавляет со ссылкой на документ, что предстоящие предложения ЕК запретят терминалам СПГ ЕС предоставлять услуги российским клиентам с 1 января 2026 года. Комиссия также планирует предоставить крайний срок 17 июня 2026 года для запрета тем терминалам СПГ ЕС, у которых есть контракты на обслуживание в рамках краткосрочных соглашений о поставках СПГ. Согласно агентству, крайний срок для прекращения предоставления этих услуг в рамках долгосрочных контрактов с Россией - 31 декабря 2027 года. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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газ, запад, ес, россия, спг, поставки спг