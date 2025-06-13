https://1prime.ru/20250613/grossi-858472731.html
Гросси сообщил об уничтожении в Иране завода по производству урана
Гросси сообщил об уничтожении в Иране завода по производству урана - 13.06.2025, ПРАЙМ
Гросси сообщил об уничтожении в Иране завода по производству урана
Надземная часть завода в Натанзе, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T23:07+0300
2025-06-13T23:07+0300
2025-06-13T23:07+0300
рафаэль гросси
иран
завод
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уничтожение
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ВЕНА, 13 июн - ПРАЙМ. Надземная часть завода в Натанзе, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, Иран подтвердил, что изначально в ходе сегодняшних атак был поражён только завод по обогащению топлива в Натанзе. "В Натанзе надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащенный до 60% (содержания изотопа уран-235), была уничтожена. Электроинфраструктура на объекте - распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы - также была уничтожены", - сказал Гросси, выступая в онлайн-формате на заседании Совбеза ООН, трансляция его выступления велась в прямом эфире на портале ООН. Гендиректор Агентства добавил, что признаков физической атаки на подземное помещение с каскадами центрифуг, в котором размещены части экспериментального и основного завода по обогащению топлива, нет. "Однако отключение электроэнергии, питающей каскады, могло повредить находящиеся там центрифуги", - уточнил Гросси. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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рафаэль гросси, иран, завод, уран, уничтожение
Рафаэль Гросси, ИРАН, завод, уран, Уничтожение
Гросси сообщил об уничтожении в Иране завода по производству урана
Гросси: уничтожена часть завода в Натанзе, где Иран производил уран
ВЕНА, 13 июн - ПРАЙМ. Надземная часть завода в Натанзе, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, Иран подтвердил, что изначально в ходе сегодняшних атак был поражён только завод по обогащению топлива в Натанзе.
"В Натанзе надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащенный до 60% (содержания изотопа уран-235), была уничтожена. Электроинфраструктура на объекте - распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы - также была уничтожены", - сказал Гросси, выступая в онлайн-формате на заседании Совбеза ООН, трансляция его выступления велась в прямом эфире на портале ООН.
Гендиректор Агентства добавил, что признаков физической атаки на подземное помещение с каскадами центрифуг, в котором размещены части экспериментального и основного завода по обогащению топлива, нет.
"Однако отключение электроэнергии, питающей каскады, могло повредить находящиеся там центрифуги", - уточнил Гросси.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Россия запросила внеочередное заседание МАГАТЭ по ударам Израиля по Ирану