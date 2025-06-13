https://1prime.ru/20250613/grossi-858472731.html

Гросси сообщил об уничтожении в Иране завода по производству урана

Гросси сообщил об уничтожении в Иране завода по производству урана - 13.06.2025, ПРАЙМ

Гросси сообщил об уничтожении в Иране завода по производству урана

Надземная часть завода в Натанзе, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T23:07+0300

2025-06-13T23:07+0300

2025-06-13T23:07+0300

рафаэль гросси

иран

завод

уран

уничтожение

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/97/841319752_0:83:2048:1235_1920x0_80_0_0_02aa339539543c1f433419136a93dbde.jpg

ВЕНА, 13 июн - ПРАЙМ. Надземная часть завода в Натанзе, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, Иран подтвердил, что изначально в ходе сегодняшних атак был поражён только завод по обогащению топлива в Натанзе. "В Натанзе надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащенный до 60% (содержания изотопа уран-235), была уничтожена. Электроинфраструктура на объекте - распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы - также была уничтожены", - сказал Гросси, выступая в онлайн-формате на заседании Совбеза ООН, трансляция его выступления велась в прямом эфире на портале ООН. Гендиректор Агентства добавил, что признаков физической атаки на подземное помещение с каскадами центрифуг, в котором размещены части экспериментального и основного завода по обогащению топлива, нет. "Однако отключение электроэнергии, питающей каскады, могло повредить находящиеся там центрифуги", - уточнил Гросси. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.

https://1prime.ru/20250613/magate-858472190.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рафаэль гросси, иран, завод, уран, уничтожение