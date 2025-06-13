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Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране
Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране - 13.06.2025, ПРАЙМ
Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране
Авиакомпания Air India перенаправляет либо возвращает 16 рейсов в связи с ситуацией в Иране. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T07:53+0300
2025-06-13T07:53+0300
бизнес
мировая экономика
иран
израиль
москва
али хаменеи
air india
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air India перенаправляет либо возвращает 16 рейсов в связи с ситуацией в Иране. "Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим пассажирам в связи с этой непредвиденной ситуацией, и прилагаем все усилия, чтобы минимизировать их", - говорится в заявлении. В числе перенаправленных - рейсы, которые следовали в Лондон, Нью-Йорк и другие мировые центры. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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бизнес, мировая экономика, иран, израиль, москва, али хаменеи, air india
Бизнес, Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, Али Хаменеи, Air India
07:53 13.06.2025
 
Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране

Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air India перенаправляет либо возвращает 16 рейсов в связи с ситуацией в Иране.
"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим пассажирам в связи с этой непредвиденной ситуацией, и прилагаем все усилия, чтобы минимизировать их", - говорится в заявлении.
В числе перенаправленных - рейсы, которые следовали в Лондон, Нью-Йорк и другие мировые центры.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
 
БизнесМировая экономикаИРАНИЗРАИЛЬМОСКВААли ХаменеиAir India
 
 
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