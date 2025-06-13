https://1prime.ru/20250613/iran-858451745.html
Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране
Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране - 13.06.2025, ПРАЙМ
Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране
Авиакомпания Air India перенаправляет либо возвращает 16 рейсов в связи с ситуацией в Иране. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T07:53+0300
2025-06-13T07:53+0300
2025-06-13T07:53+0300
бизнес
мировая экономика
иран
израиль
москва
али хаменеи
air india
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858451745.jpg?1749790397
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air India перенаправляет либо возвращает 16 рейсов в связи с ситуацией в Иране.
"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим пассажирам в связи с этой непредвиденной ситуацией, и прилагаем все усилия, чтобы минимизировать их", - говорится в заявлении.
В числе перенаправленных - рейсы, которые следовали в Лондон, Нью-Йорк и другие мировые центры.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
иран
израиль
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, иран, израиль, москва, али хаменеи, air india
Бизнес, Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, Али Хаменеи, Air India
Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране
Air India перенаправляет или возвращает 16 рейсов из-за ситуации в Иране
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air India перенаправляет либо возвращает 16 рейсов в связи с ситуацией в Иране.
"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим пассажирам в связи с этой непредвиденной ситуацией, и прилагаем все усилия, чтобы минимизировать их", - говорится в заявлении.
В числе перенаправленных - рейсы, которые следовали в Лондон, Нью-Йорк и другие мировые центры.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".