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"Очень много". В США заявили о передаче Израилю самого смертоносного оружия - 13.06.2025, ПРАЙМ
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"Очень много". В США заявили о передаче Израилю самого смертоносного оружия
"Очень много". В США заявили о передаче Израилю самого смертоносного оружия - 13.06.2025, ПРАЙМ
"Очень много". В США заявили о передаче Израилю самого смертоносного оружия
Соединенные Штаты создают самое смертоносное оружие в мире, и Израиль обладает этим оружием, написал в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T17:03+0300
2025-06-13T17:05+0300
вооружения
сша
дональд трамп
оружие
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МОСКВА, 13 июня - ПРАЙМ. Соединенные Штаты создают самое смертоносное оружие в мире, и Израиль обладает этим оружием, написал в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается в публикации ИА "Регнум".По словам американского лидера, "США производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире на сегодняшний день, и что у Израиля его очень много".При этом глава Белого дома подчеркнул, что израильтяне знают, как применять это оружие, поэтому Иран должен заключить с Израилем сделку, пока страна полностью не разрушена."Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это (заключите сделку с Израилем - прим. ред.), пока не стало слишком поздно", — резюмировал Трамп.
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сша, дональд трамп, оружие
Вооружения, США, Дональд Трамп, оружие
17:03 13.06.2025 (обновлено: 17:05 13.06.2025)
 
"Очень много". В США заявили о передаче Израилю самого смертоносного оружия

Трамп: США производят самое смертоносное оружие в мире, и он есть у Израиля

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 13 июня - ПРАЙМ. Соединенные Штаты создают самое смертоносное оружие в мире, и Израиль обладает этим оружием, написал в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается в публикации ИА "Регнум".
По словам американского лидера, "США производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире на сегодняшний день, и что у Израиля его очень много".
При этом глава Белого дома подчеркнул, что израильтяне знают, как применять это оружие, поэтому Иран должен заключить с Израилем сделку, пока страна полностью не разрушена.
"Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это (заключите сделку с Израилем - прим. ред.), пока не стало слишком поздно", — резюмировал Трамп.
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ВооруженияСШАДональд Трампоружие
 
 
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