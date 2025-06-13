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"Очень много". В США заявили о передаче Израилю самого смертоносного оружия
"Очень много". В США заявили о передаче Израилю самого смертоносного оружия - 13.06.2025, ПРАЙМ
"Очень много". В США заявили о передаче Израилю самого смертоносного оружия
Соединенные Штаты создают самое смертоносное оружие в мире, и Израиль обладает этим оружием, написал в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T17:03+0300
2025-06-13T17:03+0300
2025-06-13T17:05+0300
вооружения
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МОСКВА, 13 июня - ПРАЙМ. Соединенные Штаты создают самое смертоносное оружие в мире, и Израиль обладает этим оружием, написал в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается в публикации ИА "Регнум".По словам американского лидера, "США производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире на сегодняшний день, и что у Израиля его очень много".При этом глава Белого дома подчеркнул, что израильтяне знают, как применять это оружие, поэтому Иран должен заключить с Израилем сделку, пока страна полностью не разрушена."Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это (заключите сделку с Израилем - прим. ред.), пока не стало слишком поздно", — резюмировал Трамп.
https://1prime.ru/20250612/iran-858447435.html
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сша, дональд трамп, оружие
Вооружения, США, Дональд Трамп, оружие
"Очень много". В США заявили о передаче Израилю самого смертоносного оружия
Трамп: США производят самое смертоносное оружие в мире, и он есть у Израиля
МОСКВА, 13 июня - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты создают самое смертоносное оружие в мире, и Израиль обладает этим оружием, написал в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается в публикации ИА "Регнум"
.
По словам американского лидера, "США производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире на сегодняшний день, и что у Израиля его очень много".
При этом глава Белого дома подчеркнул, что израильтяне знают, как применять это оружие, поэтому Иран должен заключить с Израилем сделку, пока страна полностью не разрушена.
"Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это (заключите сделку с Израилем - прим. ред.), пока не стало слишком поздно", — резюмировал Трамп.
США боятся ответа Ирана на удары Израиля по ядерным объектам, пишут СМИ