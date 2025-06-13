https://1prime.ru/20250613/khamenei-858469908.html
Верховный лидер Ирана сделал заявление относительно Израиля
Верховный лидер Ирана сделал заявление относительно Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
Верховный лидер Ирана сделал заявление относительно Израиля
Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T20:48+0300
2025-06-13T20:48+0300
2025-06-13T21:11+0300
происшествия
иран
али хаменеи
ответственность
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. "Вооруженные силы будут действовать с силой... Израиль не сможет остаться невредимым после этого преступления", - говорится в отрывках обращения Хаменеи, которые приводит его пресс-служба. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения". Полная версия обращения Хаменеи выйдет позднее, отмечает пресс-служба иранского лидера.Хаменеи не появлялся на государственном телевидении, хотя иранские СМИ ранее сообщали, что он выступит с обращением в прямом эфире.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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иран, али хаменеи, ответственность
Происшествия, ИРАН, Али Хаменеи, ответственность
Верховный лидер Ирана сделал заявление относительно Израиля
Хаменеи: Израиль не избежит ответственности за преступление
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
"Вооруженные силы будут действовать с силой... Израиль не сможет остаться невредимым после этого преступления", - говорится в отрывках обращения Хаменеи, которые приводит его пресс-служба.
Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения".
Полная версия обращения Хаменеи выйдет позднее, отмечает пресс-служба иранского лидера.
Хаменеи не появлялся на государственном телевидении, хотя иранские СМИ ранее сообщали, что он выступит с обращением в прямом эфире.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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