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Лимаренко заявил, что "Авроре" нужны небольшие самолеты

Лимаренко заявил, что "Авроре" нужны небольшие самолеты - 13.06.2025, ПРАЙМ

Лимаренко заявил, что "Авроре" нужны небольшие самолеты

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил РИА Новости, что единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" нужны воздушные суда небольшой... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T03:31+0300

2025-06-13T03:31+0300

2025-06-13T03:31+0300

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил РИА Новости, что единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" нужны воздушные суда небольшой вместимости, поэтому он очень ждет проведения сертификации самолета "Байкал". В конце мая гендиректор разработчика и производителя самолетов, Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин сообщал в интервью "Ведомостям", что сейчас есть твердый контракт на поставку 10 самолетов с авиакомпанией "Аврора". На базе авиакомпании "Аврора" в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина создана Единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных авиакомпаний других субъектов ДФО. "Мы обслуживаем население и больших городов, и малых. Поэтому нам, конечно, нужна машина, которая может перевозить небольшое количество людей. Это требуют все регионы Российской Федерации, а дальневосточные тем более, поскольку у нас, скажем так, есть населенные пункты отдаленные, куда на машине не доедешь и на поезде. Мы заключили соглашение о покупке самолетов разного типа, в том числе и "Байкал". Мы ждем, когда будет сертификация, когда пройдут испытания с большой надеждой и с большим ожиданием... Как говорится, для нас это принципиально важно, и поэтому мы всё-таки рассчитываем, что это всё-таки скоро произойдёт. Мы оптимисты", - сказал Лимаренко. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре 2024 года говорил, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году. А в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал". В апреле был заключен государственный контракт с АО "УЗГА" (Уральский завод гражданской авиации) на выполнение ОКР "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 (Байкал) с отечественной силовой установкой". Самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга ("Арамиль") и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.

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бизнес, россия, рф, екатеринбург, владимир путин, антон алиханов, минпромторг, ведомости, узга