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Россия доставит на Луну малую АЭС

Россия доставит на Луну малую АЭС - 13.06.2025, ПРАЙМ

Россия доставит на Луну малую АЭС

Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности для обеспечения энергией космической станции на естественном спутнике Земли и... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T10:14+0300

2025-06-13T10:14+0300

2025-06-13T10:14+0300

энергетика

технологии

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денис мантуров

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космос

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности для обеспечения энергией космической станции на естественном спутнике Земли и отработки технологий для дальнейшего освоения космоса, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Сначала нужно все технологии отработать на Луне, а потом двигаться дальше, к другим планетам. При отработке технологий на Луне, в частности, с нашими китайскими партнерами, требуется обеспечить станцию энергетикой. Речь идет о доставке на Луну нашей атомной энергетической станции малой мощности. Она будет вырабатывать электричество для обеспечения жизнедеятельности станции, которая будет работать непосредственно на Луне и, как я сказал, для отработки технологий, в последующем используемых для освоения дальнего космоса", - сказал он. Мантуров отметил, что без освоения ближнего космоса, к которому относится, в частности, Луна, говорить о дальнем космосе невозможно. Согласно предварительным планам, международная лунная исследовательская станция должна быть создана к 2035 году. В конце прошлого года "Роскосмос" сообщал, что российскую ядерную энергоустановку для международной научной лунной станции планируется доставить туда в 2033-2035 годах. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в понедельник, 16 июня, в 11.00 мск. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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технологии, роскосмос, денис мантуров, россия, аэс, луна, космос