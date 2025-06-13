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Россия доставит на Луну малую АЭС - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Россия доставит на Луну малую АЭС
Россия доставит на Луну малую АЭС - 13.06.2025, ПРАЙМ
Россия доставит на Луну малую АЭС
Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности для обеспечения энергией космической станции на естественном спутнике Земли и... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T10:14+0300
2025-06-13T10:14+0300
энергетика
технологии
роскосмос
денис мантуров
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луна
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности для обеспечения энергией космической станции на естественном спутнике Земли и отработки технологий для дальнейшего освоения космоса, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Сначала нужно все технологии отработать на Луне, а потом двигаться дальше, к другим планетам. При отработке технологий на Луне, в частности, с нашими китайскими партнерами, требуется обеспечить станцию энергетикой. Речь идет о доставке на Луну нашей атомной энергетической станции малой мощности. Она будет вырабатывать электричество для обеспечения жизнедеятельности станции, которая будет работать непосредственно на Луне и, как я сказал, для отработки технологий, в последующем используемых для освоения дальнего космоса", - сказал он. Мантуров отметил, что без освоения ближнего космоса, к которому относится, в частности, Луна, говорить о дальнем космосе невозможно. Согласно предварительным планам, международная лунная исследовательская станция должна быть создана к 2035 году. В конце прошлого года "Роскосмос" сообщал, что российскую ядерную энергоустановку для международной научной лунной станции планируется доставить туда в 2033-2035 годах. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в понедельник, 16 июня, в 11.00 мск. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, роскосмос, денис мантуров, россия, аэс, луна, космос
Энергетика, Технологии, Роскосмос, Денис Мантуров, РОССИЯ, АЭС, Луна, космос
10:14 13.06.2025
 
Россия доставит на Луну малую АЭС

Мантуров: Россия планирует доставить на Луну АЭС малой мощности

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности для обеспечения энергией космической станции на естественном спутнике Земли и отработки технологий для дальнейшего освоения космоса, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
"Сначала нужно все технологии отработать на Луне, а потом двигаться дальше, к другим планетам. При отработке технологий на Луне, в частности, с нашими китайскими партнерами, требуется обеспечить станцию энергетикой. Речь идет о доставке на Луну нашей атомной энергетической станции малой мощности. Она будет вырабатывать электричество для обеспечения жизнедеятельности станции, которая будет работать непосредственно на Луне и, как я сказал, для отработки технологий, в последующем используемых для освоения дальнего космоса", - сказал он.
Мантуров отметил, что без освоения ближнего космоса, к которому относится, в частности, Луна, говорить о дальнем космосе невозможно.
Согласно предварительным планам, международная лунная исследовательская станция должна быть создана к 2035 году. В конце прошлого года "Роскосмос" сообщал, что российскую ядерную энергоустановку для международной научной лунной станции планируется доставить туда в 2033-2035 годах.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в понедельник, 16 июня, в 11.00 мск.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭнергетикаТехнологииРоскосмосДенис МантуровРОССИЯАЭСЛунакосмос
 
 
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