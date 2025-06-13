Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ проведет чрезвычайное совещание на фоне ударов Израиля по Ирану - 13.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250613/magate-858460184.html
МАГАТЭ проведет чрезвычайное совещание на фоне ударов Израиля по Ирану
МАГАТЭ проведет чрезвычайное совещание на фоне ударов Израиля по Ирану - 13.06.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ проведет чрезвычайное совещание на фоне ударов Израиля по Ирану
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет чрезвычайное совещание по запросу Венесуэлы на фоне ударов Израиля по Ирану,... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T13:35+0300
2025-06-13T13:35+0300
нефть
иран
израиль
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет чрезвычайное совещание по запросу Венесуэлы на фоне ударов Израиля по Ирану, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. "Чрезвычайное заседание совета управляющих МАГАТЭ будет проведено по вопросу ударов Израиля по Ирану после запроса члена совета (директоров - ред.) Венесуэлы", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
https://1prime.ru/20250613/iran-858459003.html
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8575adf2c61eedd5948986f4550296c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, израиль, магатэ
Нефть, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МАГАТЭ
13:35 13.06.2025
 
МАГАТЭ проведет чрезвычайное совещание на фоне ударов Израиля по Ирану

Reuters: МАГАТЭ проведет чрезвычайное совещание на фоне ударов Израиля по Ирану

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© Фото : IAEA
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет чрезвычайное совещание по запросу Венесуэлы на фоне ударов Израиля по Ирану, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.
"Чрезвычайное заседание совета управляющих МАГАТЭ будет проведено по вопросу ударов Израиля по Ирану после запроса члена совета (директоров - ред.) Венесуэлы", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Иран призвал МАГАТЭ провести экстренное заседание совета управляющих
13:00
 
НефтьИРАНИЗРАИЛЬМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала