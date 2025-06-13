https://1prime.ru/20250613/magate-858460184.html

МАГАТЭ проведет чрезвычайное совещание на фоне ударов Израиля по Ирану

МАГАТЭ проведет чрезвычайное совещание на фоне ударов Израиля по Ирану - 13.06.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ проведет чрезвычайное совещание на фоне ударов Израиля по Ирану

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет чрезвычайное совещание по запросу Венесуэлы на фоне ударов Израиля по Ирану,... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T13:35+0300

2025-06-13T13:35+0300

2025-06-13T13:35+0300

нефть

иран

израиль

магатэ

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет чрезвычайное совещание по запросу Венесуэлы на фоне ударов Израиля по Ирану, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. "Чрезвычайное заседание совета управляющих МАГАТЭ будет проведено по вопросу ударов Израиля по Ирану после запроса члена совета (директоров - ред.) Венесуэлы", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

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нефть, иран, израиль, магатэ