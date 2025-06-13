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Нефть марки Brent подорожала выше 78 долларов за баррель

Нефть марки Brent подорожала выше 78 долларов за баррель - 13.06.2025, ПРАЙМ

Нефть марки Brent подорожала выше 78 долларов за баррель

Биржевые цены на нефть марки Brent поднимались утром пятницы выше 78 долларов за баррель на фоне ударов Израиля по Ирану, свидетельствуют данные торгов. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T09:33+0300

2025-06-13T09:33+0300

2025-06-13T09:33+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на нефть марки Brent поднимались утром пятницы выше 78 долларов за баррель на фоне ударов Израиля по Ирану, свидетельствуют данные торгов. Цены стали расти практически сразу после открытия. К 5.30 мск Brent достигла 78,4 доллара, что на 13% больше, чем предыдущая цена закрытия. WTI также в это же время выросла на 12,8%, поднималась до 76,7 доллара. По состоянию на 09.16 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в райне 74 долларов, растут на 6,6%. Июльские фьючерсы на американскую нефть WTI растут на 7,7%, держатся в районе 73,3 долларов за баррель. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

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нефть