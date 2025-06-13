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Рынок напуган рисками ухода части иранской нефти, заявил эксперт - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Рынок напуган рисками ухода части иранской нефти, заявил эксперт
Рынок напуган рисками ухода части иранской нефти, заявил эксперт - 13.06.2025, ПРАЙМ
Рынок напуган рисками ухода части иранской нефти, заявил эксперт
Если конфликт Ирана и Израиля будет разрастаться, это может убрать с рынка часть иранской нефти или приведет к перекрытию Ормузского пролива, это пугает рынок и | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T11:55+0300
2025-06-13T11:55+0300
энергетика
нефть
рынок
иран
израиль
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Если конфликт Ирана и Израиля будет разрастаться, это может убрать с рынка часть иранской нефти или приведет к перекрытию Ормузского пролива, это пугает рынок и приводит к росту мировых нефтяных котировок, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Мировые цены на нефть начали активно расти в пятницу на фоне ударов Израиля по Ирану. По состоянию на 11.47 мск котировки Brent находились у 74,2 доллара за баррель, дорожали на 7%. Эксперт отметил, что Иран - сам по себе крупный игрок на мировом рынке нефти. В последние годы, несмотря на санкции, он увеличивал объемы производства и отправлял их в Китай. "Ему осталось буквально увеличить на 500 тысяч баррелей в сутки, чтобы он вышел на досанкционные объемы производства и экспорта. Он экспортирует примерно полтора миллиона баррелей в сутки. Это много. То есть, даже если часть этих объемов ушла бы с рынка, это уже было бы ощутимо и вызвало бы дефицит на мировом рынке. И вот на ожидании этого цены и растут", - сказал Юшков. Радикальным же сценарием может быть перекрытие Ираном Ормузского пролива, где проходит каждый день 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом (СПГ). "Внутри Персидского залива может оказаться заперта иракская, кувейтская, иранская, саудовская нефть, СПГ из Катара. Поэтому, конечно, это беспокоит мировой рынок", - добавил эксперт. Он отметил, что дальше нефтяной рынок будет смотреть, как происходит развитие конфликта Ирана и Израиля: либо они обменяются ударами как в прошлый раз, либо это будет нечто большее и масштабное. Также трейдеры ждут сигнала со стороны США. "Что скажет администрация (Дональда - ред.) Трампа, в какой мере они будут втянуты в этот конфликт. То, что они будут поддерживать Израиль, в этом, наверное, никто не сомневается. Но будут ли проводить свою операцию в Иране, либо просто будут помогать Израилю защищаться", - сказал Юшков, заключив, что от этого также будет зависеть, будут ли затронуты иранские нефтяные объекты.
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нефть, рынок, иран, израиль
Энергетика, Нефть, Рынок, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
11:55 13.06.2025
 
Рынок напуган рисками ухода части иранской нефти, заявил эксперт

Юшков: эскалация конфликта Израиля и Ирана может привести к перекрытию Ормузского пролива

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Если конфликт Ирана и Израиля будет разрастаться, это может убрать с рынка часть иранской нефти или приведет к перекрытию Ормузского пролива, это пугает рынок и приводит к росту мировых нефтяных котировок, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Мировые цены на нефть начали активно расти в пятницу на фоне ударов Израиля по Ирану. По состоянию на 11.47 мск котировки Brent находились у 74,2 доллара за баррель, дорожали на 7%.
Эксперт отметил, что Иран - сам по себе крупный игрок на мировом рынке нефти. В последние годы, несмотря на санкции, он увеличивал объемы производства и отправлял их в Китай.
"Ему осталось буквально увеличить на 500 тысяч баррелей в сутки, чтобы он вышел на досанкционные объемы производства и экспорта. Он экспортирует примерно полтора миллиона баррелей в сутки. Это много. То есть, даже если часть этих объемов ушла бы с рынка, это уже было бы ощутимо и вызвало бы дефицит на мировом рынке. И вот на ожидании этого цены и растут", - сказал Юшков.
Радикальным же сценарием может быть перекрытие Ираном Ормузского пролива, где проходит каждый день 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом (СПГ). "Внутри Персидского залива может оказаться заперта иракская, кувейтская, иранская, саудовская нефть, СПГ из Катара. Поэтому, конечно, это беспокоит мировой рынок", - добавил эксперт.
Он отметил, что дальше нефтяной рынок будет смотреть, как происходит развитие конфликта Ирана и Израиля: либо они обменяются ударами как в прошлый раз, либо это будет нечто большее и масштабное. Также трейдеры ждут сигнала со стороны США.
"Что скажет администрация (Дональда - ред.) Трампа, в какой мере они будут втянуты в этот конфликт. То, что они будут поддерживать Израиль, в этом, наверное, никто не сомневается. Но будут ли проводить свою операцию в Иране, либо просто будут помогать Израилю защищаться", - сказал Юшков, заключив, что от этого также будет зависеть, будут ли затронуты иранские нефтяные объекты.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Нефть марки Brent подорожала выше 78 долларов за баррель
09:33
 
ЭнергетикаНефтьРынокИРАНИЗРАИЛЬ
 
 
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