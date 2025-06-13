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В МЭА заявили, что конфликт Израиля и Ирана не скажется на рынке нефти

В МЭА заявили, что конфликт Израиля и Ирана не скажется на рынке нефти - 13.06.2025, ПРАЙМ

В МЭА заявили, что конфликт Израиля и Ирана не скажется на рынке нефти

Международное энергетическое агентство считает, что нефтяные рынки хорошо обеспечены, но организация готова действовать в случае возможных последствий конфликта | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T14:02+0300

2025-06-13T14:02+0300

2025-06-13T14:02+0300

энергетика

нефть

израиль

иран

мэа

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство считает, что нефтяные рынки хорошо обеспечены, но организация готова действовать в случае возможных последствий конфликта между Израилем и Ираном, заявил глава агентства Фатих Бироль. "МЭА активно отслеживает влияние ситуации между Израилем и Ираном на нефтяные рынки. Сегодня рынки хорошо обеспечены, но мы готовы действовать в случае необходимости", - написал Бироль в соцсети X. Также глава агентства добавил, что система безопасности МЭА располагает запасами более чем 1,2 миллиарда баррелей нефти на случай чрезвычайных ситуаций и доказало свою существенную роль в обеспечении безопасности мировой экономики. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

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нефть, израиль, иран, мэа