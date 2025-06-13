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Цены на нефть продолжают рост в диапазоне 7-9%

Цены на нефть продолжают рост в диапазоне 7-9% - 13.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть продолжают рост в диапазоне 7-9%

Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают рост в диапазоне 7-9% на фоне конфликта между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные торгов. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T15:31+0300

2025-06-13T15:31+0300

2025-06-13T15:31+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают рост в диапазоне 7-9% на фоне конфликта между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,51% - до 74,57 доллара за баррель, в ходе торгов дня ранее нефть марки Brent поднималась выше 78 долларов за баррель впервые с 28 января. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 8,19% - до 73,61 доллара. Нефтяной рынок наблюдают за геополитической ситуацией в мире, опасаясь, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к перебоям в поставках в регионе. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

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нефть, торги