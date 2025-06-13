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В АКРА спрогнозировали цены на нефть во втором полугодии - 13.06.2025, ПРАЙМ
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В АКРА спрогнозировали цены на нефть во втором полугодии
В АКРА спрогнозировали цены на нефть во втором полугодии - 13.06.2025, ПРАЙМ
В АКРА спрогнозировали цены на нефть во втором полугодии
Стоимость нефти марки Brent во второй половине года составит в среднем около 65 долларов за баррель, а российской Urals - менее 60 долларов за баррель, сообщил... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:32+0300
2025-06-13T15:32+0300
энергетика
нефть
опек
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent во второй половине года составит в среднем около 65 долларов за баррель, а российской Urals - менее 60 долларов за баррель, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. В конце мая ОПЕК+ сообщил, что продолжит ускоренный выход из сокращений и увеличит добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. "Вероятно, цена нефти марки Brent во второй половине года составит в среднем порядка 65 долларов за баррель, а российская марка Urals с учетом дисконтов будет стоить менее 60 долларов за баррель", - предположил Гусаков. Он при этом отметил, что темпы снятия ограничений ОПЕК+ существенно превзошли ранее обозначенные планы: с начала мая квоты на добычу были повышены на 400 тысяч баррелей в сутки против заявленных 138 тысяч баррелей. При этом аналогичное увеличение добычи уже согласовано на период с начала июня, ожидается и еще одно на 411 тысяч баррелей в июле. "Итогом ускоренного роста добычи со стороны ОПЕК+ станет рост профицита на рынке нефти, который во второй половине года может составить порядка 1 миллиона баррелей в сутки – это будет оказывать давление на цены", - подытожил Гусаков. Восемь стран ОПЕК+ добровольно, сверх квот, приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Ранее ожидалось, что это займет 18 месяцев. Но в начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем добыча будет увеличиваться и в июне. Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч, в мае - на 253 тысячи, в июне вырастет на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, опек, акра
Энергетика, Нефть, ОПЕК, АКРА
15:32 13.06.2025
 
В АКРА спрогнозировали цены на нефть во втором полугодии

АКРА: цена нефти марки Brent во второй половине года составит 65 долларов за баррель

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent во второй половине года составит в среднем около 65 долларов за баррель, а российской Urals - менее 60 долларов за баррель, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
В конце мая ОПЕК+ сообщил, что продолжит ускоренный выход из сокращений и увеличит добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.
"Вероятно, цена нефти марки Brent во второй половине года составит в среднем порядка 65 долларов за баррель, а российская марка Urals с учетом дисконтов будет стоить менее 60 долларов за баррель", - предположил Гусаков.
Он при этом отметил, что темпы снятия ограничений ОПЕК+ существенно превзошли ранее обозначенные планы: с начала мая квоты на добычу были повышены на 400 тысяч баррелей в сутки против заявленных 138 тысяч баррелей.
При этом аналогичное увеличение добычи уже согласовано на период с начала июня, ожидается и еще одно на 411 тысяч баррелей в июле. "Итогом ускоренного роста добычи со стороны ОПЕК+ станет рост профицита на рынке нефти, который во второй половине года может составить порядка 1 миллиона баррелей в сутки – это будет оказывать давление на цены", - подытожил Гусаков.
Восемь стран ОПЕК+ добровольно, сверх квот, приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Ранее ожидалось, что это займет 18 месяцев.
Но в начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем добыча будет увеличиваться и в июне. Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч, в мае - на 253 тысячи, в июне вырастет на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Цены на нефть продолжают рост в диапазоне 7-9%
15:31
 
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