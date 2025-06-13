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В ОПЕК прокомментировали текущую ситуацию с мировыми поставками нефти - 13.06.2025, ПРАЙМ
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В ОПЕК прокомментировали текущую ситуацию с мировыми поставками нефти
В ОПЕК прокомментировали текущую ситуацию с мировыми поставками нефти - 13.06.2025, ПРАЙМ
В ОПЕК прокомментировали текущую ситуацию с мировыми поставками нефти
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что сейчас нет никаких изменений в мировых поставках нефти, говорится в сообщении организации в соцсети X. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T16:08+0300
2025-06-13T16:08+0300
энергетика
опек
нефть
мировая экономика
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что сейчас нет никаких изменений в мировых поставках нефти, говорится в сообщении организации в соцсети X. "Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти утверждает, что в настоящее время нет никаких изменений в динамике поставок или рынка, которые оправдывали бы ненужные меры", - сказано в сообщении. Так генсек ОПЕК прокомментировал заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о готовности действовать в случае возможных последствий конфликта между Ираном и Израилем. ОПЕК считает, что слова Бироля о потенциальном использовании запасов нефти вызывают ложную тревогу и провоцируют чувство страна на рынке. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны. На фоне сообщений об атаке Израиля на Иран цены на нефть марки Brent в пятницу утром подскакивали на 13%, превышая 78 долларов за баррель.
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опек, нефть, мировая экономика
Энергетика, ОПЕК, Нефть, Мировая экономика
16:08 13.06.2025
 
В ОПЕК прокомментировали текущую ситуацию с мировыми поставками нефти

ОПЕК: изменений в поставках нефти в связи с конфликтом Израиля и Ирана нет

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что сейчас нет никаких изменений в мировых поставках нефти, говорится в сообщении организации в соцсети X.
"Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти утверждает, что в настоящее время нет никаких изменений в динамике поставок или рынка, которые оправдывали бы ненужные меры", - сказано в сообщении.
Так генсек ОПЕК прокомментировал заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о готовности действовать в случае возможных последствий конфликта между Ираном и Израилем.
ОПЕК считает, что слова Бироля о потенциальном использовании запасов нефти вызывают ложную тревогу и провоцируют чувство страна на рынке.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
На фоне сообщений об атаке Израиля на Иран цены на нефть марки Brent в пятницу утром подскакивали на 13%, превышая 78 долларов за баррель.
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ЭнергетикаОПЕКНефтьМировая экономика
 
 
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