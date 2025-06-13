https://1prime.ru/20250613/neft-858471382.html

Цены на нефть стремительно растут

Цены на нефть стремительно растут - 13.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть стремительно растут

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 7% на фоне геополитических рисков и опасений нарушения цепочек поставок на сырьевом рынке со стороны | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T21:40+0300

2025-06-13T21:40+0300

2025-06-13T21:40+0300

экономика

торги

нефть

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 7% на фоне геополитических рисков и опасений нарушения цепочек поставок на сырьевом рынке со стороны трейдеров, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.31 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,22%, до 74,37 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 7,5%, до 73,14 доллара. По мнению аналитиков, траекторию цен на рынке "черного золота" определяют геополитические риски. Эксперты опасаются, что события на Ближнем Востоке могут привести к нарушению цепочек поставок, а также сокращению предложения на сырьевом рынке, что, в свою очередь, может стать "катализатором" для роста цен на нефть. "При дальнейшей эскалации действия могут развиваться по логике "энергия за энергию", когда удар по нефтяной инфрастуктуре одной стороны может привести к ответному удару по объектам другой", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика Societe Generale Бема Хоффа (Bem Hoff). "Экономика Ирана в значительной степени зависит от свободного прохода товаров и судов через этот морской путь (Ормузский пролив), поскольку весь его нефтяной экспорт осуществляется по морю. В конце концов, перекрытие Ормузского пролива будет идти вразрез с интересами Китая - единственного покупателя иранской нефти", - приводит Рейтер мнение аналитиков JP Morgan. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.

https://1prime.ru/20250612/neft-858441533.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, нефть, цены