https://1prime.ru/20250613/neft-i-gaz-858460637.html

Пять стран-импортеров нефти и газа из РФ в ЕС закупили сырья на 1 млрд евро

Пять стран-импортеров нефти и газа из РФ в ЕС закупили сырья на 1 млрд евро - 13.06.2025, ПРАЙМ

Пять стран-импортеров нефти и газа из РФ в ЕС закупили сырья на 1 млрд евро

Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Словакия, Бельгия, Франция и Испания - заплатили 1 миллиард евро в мае за... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T13:49+0300

2025-06-13T13:49+0300

2025-06-13T13:49+0300

энергетика

нефть

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импорт газа

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Словакия, Бельгия, Франция и Испания - заплатили 1 миллиард евро в мае за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата. "В мае пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили в общей сложности 1 миллиард евро. Евросоюз не накладывал санкции на природный газ, он занял 70% импорта... Оставшаяся часть была нефтью, которая шла в Венгрию и Словакию через южную ветку трубопровода "Дружба", попавшую под исключения ЕС", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что при этом Венгрия стала крупнейшим импортером, закупив трубопроводный газ и нефть из России в прошлом месяце на сумму 336 миллионов евро. Словакия была второй - почти 80% ее импорта составила нефть, поставляемая по "Дружбе" суммарно на 178 миллионов евро. Оставшаяся часть приходится на трубопроводный газ. Бельгия закупила в мае российского СПГ на 195 миллионов евро, Франция - на 164 миллиона евро, а Испания - на 161 миллион.

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нефть, газ, ес, россия, импорт газа