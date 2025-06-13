https://1prime.ru/20250613/oon-858464228.html
Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу
Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу - 13.06.2025, ПРАЙМ
Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу
Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:49+0300
2025-06-13T15:49+0300
2025-06-13T15:49+0300
оон
иран
израиль
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/75/827237535_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_9460ee9c5558aaa088f23f05dc61064d.jpg
ООН, 13 июн - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во всемирной организации. "Встреча Совета Безопасности ООН по израильским ударам ожидается сегодня, в 3 часа дня (22:00 мск)", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250613/tramp-858462657.html
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82723/75/827237535_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_42b5c4b794e0bb45b7b7be37b37cda4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, иран, израиль, совбез
ООН, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Совбез
Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу
Совбез ООН проведет в пятницу днем экстренное заседание по конфликту Израиля и Ирана