https://1prime.ru/20250613/oon-858464228.html

Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу

Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу - 13.06.2025, ПРАЙМ

Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу

Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T15:49+0300

2025-06-13T15:49+0300

2025-06-13T15:49+0300

оон

иран

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ООН, 13 июн - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во всемирной организации. "Встреча Совета Безопасности ООН по израильским ударам ожидается сегодня, в 3 часа дня (22:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250613/tramp-858462657.html

иран

израиль

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