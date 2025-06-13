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Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу
Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу - 13.06.2025, ПРАЙМ
Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу
Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T15:49+0300
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иран
израиль
совбез
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ООН, 13 июн - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во всемирной организации. "Встреча Совета Безопасности ООН по израильским ударам ожидается сегодня, в 3 часа дня (22:00 мск)", - сказал собеседник агентства.
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оон, иран, израиль, совбез
ООН, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Совбез
15:49 13.06.2025
 
Совбез ООН соберется на экстренную встречу по Ирану в пятницу

Совбез ООН проведет в пятницу днем экстренное заседание по конфликту Израиля и Ирана

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк"Флаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ООН, 13 июн - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во всемирной организации.
"Встреча Совета Безопасности ООН по израильским ударам ожидается сегодня, в 3 часа дня (22:00 мск)", - сказал собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Трамп надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном состоится
15:03
 
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