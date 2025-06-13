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В США пригрозили Ирану уничтожением нефтяных объектов - 13.06.2025, ПРАЙМ
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В США пригрозили Ирану уничтожением нефтяных объектов
В США пригрозили Ирану уничтожением нефтяных объектов - 13.06.2025, ПРАЙМ
В США пригрозили Ирану уничтожением нефтяных объектов
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что если Иран атакует американских военных на Ближнем Востоке в... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T06:55+0300
2025-06-13T06:55+0300
нефть
энергетика
экономика
иран
израиль
сша
линдси грэм
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что если Иран атакует американских военных на Ближнем Востоке в качестве ответного удара Израилю, то США должны будут уничтожить всю нефтяную инфраструктуру Ирана и вытеснить его из мирового нефтяного бизнеса. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Одной из целей Израиля стал нефтеперерабатывающий завода в иранском Тебризе, сообщило ранее иранское гостелевидение IRIB. "Люди задаются вопросом, атакует ли Иран на военных США или их интересы по всему региону из-за атаки Израиля на руководство и ядерные объекты Ирана. Мой ответ таков: если это произойдет, Америка должна будет дать сокрушительный ответ, уничтожив все нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру Ирана, вытеснив аятоллу и его приспешников из нефтяного бизнеса", - написал Грэм в соцсети Х. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.
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нефть, иран, израиль, сша, линдси грэм
Нефть, Энергетика, Экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Линдси Грэм
06:55 13.06.2025
 
В США пригрозили Ирану уничтожением нефтяных объектов

Сенатор Грэм: США должны уничтожить нефтяную инфраструктуру Ирана

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что если Иран атакует американских военных на Ближнем Востоке в качестве ответного удара Израилю, то США должны будут уничтожить всю нефтяную инфраструктуру Ирана и вытеснить его из мирового нефтяного бизнеса.
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Одной из целей Израиля стал нефтеперерабатывающий завода в иранском Тебризе, сообщило ранее иранское гостелевидение IRIB.
"Люди задаются вопросом, атакует ли Иран на военных США или их интересы по всему региону из-за атаки Израиля на руководство и ядерные объекты Ирана. Мой ответ таков: если это произойдет, Америка должна будет дать сокрушительный ответ, уничтожив все нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру Ирана, вытеснив аятоллу и его приспешников из нефтяного бизнеса", - написал Грэм в соцсети Х.
Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьИРАНИЗРАИЛЬСШАЛиндси Грэм
 
 
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