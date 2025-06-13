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"Время мира". Математик вычислил год завершения спецоперации на Украине
"Время мира". Математик вычислил год завершения спецоперации на Украине - 13.06.2025, ПРАЙМ
"Время мира". Математик вычислил год завершения спецоперации на Украине
Спецоперация на Украине завершится в текущем году, спрогнозировали в беседе с "АиФ" российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T16:30+0300
2025-06-13T16:30+0300
2025-06-13T16:31+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
завершение
прогноз
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МОСКВА, 13 июня - ПРАЙМ. Спецоперация на Украине завершится в текущем году, спрогнозировали в беседе с "АиФ" российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.Подвергнув сомнению тезис "всегда воевали и всегда будем воевать", он отметил, что методы прогнозирования, которыми он руководствуется, складываются из исторических циклов, происходящих каждые несколько лет.Так, каждые 24 года, по словам Кваши, в современной российской истории приходит "время мира", которое складывается из двух периодов. Первый - политический период, когда происходит "дележ власти". Второй - экономический период, когда проводятся экономические реформы. А затем наступает 12-летний период, который математик назвал "временем воевать".В частности, военный период, согласно его теории, пришелся на 1905-1917 годы. "Никто не ждал, что Россия уйдет в 1917 году из войны, потому что мы были уже близки к победе, - отметил Кваша. - Потом было время воевать - прибавляйте 24 года – это с 1941 по 1953 год. Великая Отечественная война и Корейская, которая внезапно кончилась в 53-м году".По его словам, окончание в 1953 году Корейской войны "опять никто не может объяснить", а она закончилась из-за того, что "все побежали делить власть". Прибавив к 1953 году следующие 24 года, получаем войну в Афганистане, длившуюся, по словам Кваши, с 1977 по 1989 год. "Затем снова прибавляем 24 года – с 2013 по 2025 год. Как раз в этом году время воевать заканчивается", – подытожил математик.
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конфликт на украине, завершение, прогноз
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, завершение, прогноз
"Время мира". Математик вычислил год завершения спецоперации на Украине
Математик Кваша: спецоперация на Украине завершится в 2025 году
МОСКВА, 13 июня - ПРАЙМ.
Спецоперация на Украине завершится в текущем году, спрогнозировали в беседе с "АиФ"
российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.
Подвергнув сомнению тезис "всегда воевали и всегда будем воевать", он отметил, что методы прогнозирования, которыми он руководствуется, складываются из исторических циклов, происходящих каждые несколько лет.
Так, каждые 24 года, по словам Кваши, в современной российской истории приходит "время мира", которое складывается из двух периодов. Первый - политический период, когда происходит "дележ власти". Второй - экономический период, когда проводятся экономические реформы. А затем наступает 12-летний период, который математик назвал "временем воевать".
В частности, военный период, согласно его теории, пришелся на 1905-1917 годы.
"Никто не ждал, что Россия уйдет в 1917 году из войны, потому что мы были уже близки к победе, - отметил Кваша. - Потом было время воевать - прибавляйте 24 года – это с 1941 по 1953 год. Великая Отечественная война и Корейская, которая внезапно кончилась в 53-м году".
По его словам, окончание в 1953 году Корейской войны "опять никто не может объяснить", а она закончилась из-за того, что "все побежали делить власть".
Прибавив к 1953 году следующие 24 года, получаем войну в Афганистане, длившуюся, по словам Кваши, с 1977 по 1989 год.
"Затем снова прибавляем 24 года – с 2013 по 2025 год. Как раз в этом году время воевать заканчивается", – подытожил математик.
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