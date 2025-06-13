https://1prime.ru/20250613/svyaz-858468196.html

Россия запустила гуманитарный канал связи для жителей украинских городов

Россия запустила гуманитарный канал связи для жителей украинских городов - 13.06.2025, ПРАЙМ

Россия запустила гуманитарный канал связи для жителей украинских городов

В Запорожской области запустили гуманитарный канал связи для жителей городов Запорожье, Харьков, Одесса, Киев и Днепропетровск, сообщил губернатор региона... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T19:10+0300

2025-06-13T19:10+0300

2025-06-13T19:35+0300

спецоперация на украине

евгений балицкий

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запорожская область

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харьков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – ПРАЙМ. В Запорожской области запустили гуманитарный канал связи для жителей городов Запорожье, Харьков, Одесса, Киев и Днепропетровск, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Запорожской области начал работу гуманитарный канал связи, написав в который жители еще не освобожденных Запорожья, Харькова, Одессы, Киева, Днепропетровска могут сообщить о военных и гражданских преступлениях террористического режима Киева, о принудительной мобилизации, чтобы ни один преступник не смог уйти от ответственности", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Губернатор также опубликовал ссылку на канал, который называется "Стоп ТЦК". ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.). В описании канала говорится, что он предназначен для приема сообщений о противоправной деятельности сотрудников украинских военкоматов. "Страна должна знать своих "героев". Без допомоги не буде перемоги (рус. без помощи не будет победы – ред.)", - говорится в описании канала. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://1prime.ru/20250606/likhachev-858268769.html

запорожская область

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киев

харьков

днепропетровск

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евгений балицкий, связь, канал, запорожская область, одесса, киев, харьков, днепропетровск