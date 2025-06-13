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Россия запустила гуманитарный канал связи для жителей украинских городов - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Россия запустила гуманитарный канал связи для жителей украинских городов
Россия запустила гуманитарный канал связи для жителей украинских городов - 13.06.2025, ПРАЙМ
Россия запустила гуманитарный канал связи для жителей украинских городов
В Запорожской области запустили гуманитарный канал связи для жителей городов Запорожье, Харьков, Одесса, Киев и Днепропетровск, сообщил губернатор региона... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T19:10+0300
2025-06-13T19:35+0300
спецоперация на украине
евгений балицкий
связь
канал
запорожская область
одесса
киев
харьков
днепропетровск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – ПРАЙМ. В Запорожской области запустили гуманитарный канал связи для жителей городов Запорожье, Харьков, Одесса, Киев и Днепропетровск, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Запорожской области начал работу гуманитарный канал связи, написав в который жители еще не освобожденных Запорожья, Харькова, Одессы, Киева, Днепропетровска могут сообщить о военных и гражданских преступлениях террористического режима Киева, о принудительной мобилизации, чтобы ни один преступник не смог уйти от ответственности", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Губернатор также опубликовал ссылку на канал, который называется "Стоп ТЦК". ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.). В описании канала говорится, что он предназначен для приема сообщений о противоправной деятельности сотрудников украинских военкоматов. "Страна должна знать своих "героев". Без допомоги не буде перемоги (рус. без помощи не будет победы – ред.)", - говорится в описании канала. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://1prime.ru/20250606/likhachev-858268769.html
запорожская область
одесса
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евгений балицкий, связь, канал, запорожская область, одесса, киев, харьков, днепропетровск
Спецоперация на Украине, Евгений Балицкий, связь, канал, Запорожская область, Одесса, Киев, ХАРЬКОВ, Днепропетровск
19:10 13.06.2025 (обновлено: 19:35 13.06.2025)
 
Россия запустила гуманитарный канал связи для жителей украинских городов

Балицкий: для жителей ряда украинских городов запустили гуманитарный канал связи

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанксерверный блок
серверный блок - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – ПРАЙМ. В Запорожской области запустили гуманитарный канал связи для жителей городов Запорожье, Харьков, Одесса, Киев и Днепропетровск, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В Запорожской области начал работу гуманитарный канал связи, написав в который жители еще не освобожденных Запорожья, Харькова, Одессы, Киева, Днепропетровска могут сообщить о военных и гражданских преступлениях террористического режима Киева, о принудительной мобилизации, чтобы ни один преступник не смог уйти от ответственности", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор также опубликовал ссылку на канал, который называется "Стоп ТЦК". ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.). В описании канала говорится, что он предназначен для приема сообщений о противоправной деятельности сотрудников украинских военкоматов.
"Страна должна знать своих "героев". Без допомоги не буде перемоги (рус. без помощи не будет победы – ред.)", - говорится в описании канала.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Спецоперация на УкраинеЕвгений БалицкийсвязьканалЗапорожская областьОдессаКиевХАРЬКОВДнепропетровск
 
 
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