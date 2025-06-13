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Российские войска освободили населенные пункты в ДНР и Сумской области

Российские войска освободили населенные пункты в ДНР и Сумской области - 13.06.2025, ПРАЙМ

Российские войска освободили населенные пункты в ДНР и Сумской области

Российские войска в течение недели освободили населенные пункты в ДНР и Сумской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T12:15+0300

2025-06-13T12:15+0300

2025-06-13T12:15+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты в ДНР и Сумской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.Так, был освобожден населенный пункт Яблоновка."В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в Донецкой Народной Республике был освобожден населенный пункт Комар."За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Комар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.

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