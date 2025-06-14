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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 14.06.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T23:50+0300
2025-06-14T23:50+0300
2025-06-14T23:51+0300
происшествия
росавиация
калуга
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", - написал Кореняко в Telegram-канале.
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росавиация, калуга, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, Калуга, аэропорт, ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Росавицаия: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения