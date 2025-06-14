https://1prime.ru/20250614/aeroport-858493306.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 14.06.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T23:50+0300

2025-06-14T23:50+0300

2025-06-14T23:51+0300

происшествия

росавиация

калуга

аэропорт

ограничения

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/37/841423760_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_78804b18656e08eabe063ac7fc4391b0.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250609/samolet-858327395.html

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавиация, калуга, аэропорт, ограничения