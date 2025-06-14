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"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане - 14.06.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане
Российская госкорпорация "Росатом" определена лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, сообщает в субботу казахстанское Агентство... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T09:41+0300
2025-06-14T09:41+0300
экономика
казахстан
росатом
цик
khnp
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АЛМА-АТА, 14 июн - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" определена лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, сообщает в субботу казахстанское Агентство республики по атомной энергии. "Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. В настоящее время согласно предложениям "Росатома", начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации", - говорится в сообщении агентства. "Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС", - говорится в сообщении казахстанского агентства. В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году на побережье Балхаша с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.
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казахстан, росатом, цик, khnp
Экономика, КАЗАХСТАН, Росатом, ЦИК, KHNP
09:41 14.06.2025
 
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане

"Росатом" стал лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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АЛМА-АТА, 14 июн - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" определена лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, сообщает в субботу казахстанское Агентство республики по атомной энергии.
"Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. В настоящее время согласно предложениям "Росатома", начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации", - говорится в сообщении агентства.
"Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС", - говорится в сообщении казахстанского агентства.
В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году на побережье Балхаша с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.
Автобус с логотипом Росатома - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
"Росатом" начал эксплуатацию на АЭС ядерного топлива нового поколения
10 июня, 11:41
 
ЭкономикаКАЗАХСТАНРосатомЦИКKHNP
 
 
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