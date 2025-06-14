https://1prime.ru/20250614/afganistan-858491345.html

СМИ узнали о планах Афганистана по экспорту фруктов в Россию и Среднюю Азию

СМИ узнали о планах Афганистана по экспорту фруктов в Россию и Среднюю Азию - 14.06.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о планах Афганистана по экспорту фруктов в Россию и Среднюю Азию

Афганистан в дополнение к уже существующим рынкам сбыта в 2025 году будет поставлять свои свежие фрукты в Россию, страны Центральной Азии и государства... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T21:25+0300

2025-06-14T21:25+0300

2025-06-14T21:25+0300

экономика

экспорт

фрукты

россия

средняя азия

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Афганистан в дополнение к уже существующим рынкам сбыта в 2025 году будет поставлять свои свежие фрукты в Россию, страны Центральной Азии и государства Персидского залива, сообщил в субботу новостной портал Ariana news со ссылкой на министерство промышленности и торговли. "Мы начнем экспортировать наши свежие фрукты и другую сельскохозяйственную продукцию в Россию, страны Центральной Азии, арабские страны, а также в Индию, Индонезию, Малайзию и другие государства. Мы к этому уже готовы", - заявил изданию пресс-секретарь минпромторга Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Абдул Салам Джавад Ахундзада. Представители торговой палаты сельского хозяйства и животноводства Афганистана считают, что для экспорта фруктов в РФ и страны южноазиатского региона существуют отличные возможности. "Благодаря снижению таможенных тарифов для нас созданы очень хорошие возможности. Например, Узбекистан снизил таможенные пошлины на афганский экспорт на 80%. Теперь наши торговцы могут воспользоваться этой возможностью для создания торгового коридора между Узбекистаном, Казахстаном и Россией", - заявил изданию заместитель главы палаты Мирвайс Хаджизада. По информации представителей минпромторга Афганистана, страна активно ищет новые рынки сбыта своей сельхозпродукции на фоне экономических трудностей, связанных с нарушением традиционных путей экспорта через Пакистан и Иран. Из-за невозможности экспортировать свой товар афганские фермеры зачастую вынуждены продавать продукцию, в том числе арбузы, дыни, яблоки, абрикосы, виноград и другие фрукты по бросовым ценам оптовикам на местных рынках.

https://1prime.ru/20250608/afganistan-858311188.html

средняя азия

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экспорт, фрукты, россия, средняя азия