https://1prime.ru/20250614/agronom-858474858.html
Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона
Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона - 14.06.2025, ПРАЙМ
Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона
Суд в Тульской области оштрафовал на 30 тысяч рублей агронома, запустившего без санкции властей сельскохозяйственный беспилотник при действующем на территории... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T04:00+0300
2025-06-14T04:00+0300
2025-06-14T04:00+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
тульская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858474858.jpg?1749862803
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Суд в Тульской области оштрафовал на 30 тысяч рублей агронома, запустившего без санкции властей сельскохозяйственный беспилотник при действующем на территории региона режиме повышенной готовности, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что агроном в конце мая запустил коптер для обработки сельскохозяйственного поля гербицидами (вещество применяется для борьбы с сорняками), не получив на это разрешение.
При этом в регионе действует режим повышенной готовности, а также основанный на нем указ губернатора Тульской области, которым запрещено использование беспилотных гражданских воздушных судов без договора с органами государственной власти Тульской области и подведомственными организациями. На мужчину составили протокол по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности, говорится в материалах.
В суде мужчина, работающий главным агрономом у индивидуального предпринимателя, полностью признал факт совершения правонарушения, раскаялся, пояснил, что обработку сельскохозяйственного поля необходимо было проводить срочно и времени на получение соответствующего разрешения у него не было, подчеркивается в материалах.
Суд в Тульской области в начале июня оштрафовал гражданина на 30 тысяч рублей.
тульская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, тульская область
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, Тульская область
Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона
Суд оштрафовал тульского агронома на 30 тысяч рублей за запуск беспилотника
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Суд в Тульской области оштрафовал на 30 тысяч рублей агронома, запустившего без санкции властей сельскохозяйственный беспилотник при действующем на территории региона режиме повышенной готовности, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что агроном в конце мая запустил коптер для обработки сельскохозяйственного поля гербицидами (вещество применяется для борьбы с сорняками), не получив на это разрешение.
При этом в регионе действует режим повышенной готовности, а также основанный на нем указ губернатора Тульской области, которым запрещено использование беспилотных гражданских воздушных судов без договора с органами государственной власти Тульской области и подведомственными организациями. На мужчину составили протокол по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности, говорится в материалах.
В суде мужчина, работающий главным агрономом у индивидуального предпринимателя, полностью признал факт совершения правонарушения, раскаялся, пояснил, что обработку сельскохозяйственного поля необходимо было проводить срочно и времени на получение соответствующего разрешения у него не было, подчеркивается в материалах.
Суд в Тульской области в начале июня оштрафовал гражданина на 30 тысяч рублей.