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Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона
Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона - 14.06.2025, ПРАЙМ
Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона
Суд в Тульской области оштрафовал на 30 тысяч рублей агронома, запустившего без санкции властей сельскохозяйственный беспилотник при действующем на территории... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T04:00+0300
2025-06-14T04:00+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
тульская область
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Суд в Тульской области оштрафовал на 30 тысяч рублей агронома, запустившего без санкции властей сельскохозяйственный беспилотник при действующем на территории региона режиме повышенной готовности, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что агроном в конце мая запустил коптер для обработки сельскохозяйственного поля гербицидами (вещество применяется для борьбы с сорняками), не получив на это разрешение. При этом в регионе действует режим повышенной готовности, а также основанный на нем указ губернатора Тульской области, которым запрещено использование беспилотных гражданских воздушных судов без договора с органами государственной власти Тульской области и подведомственными организациями. На мужчину составили протокол по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности, говорится в материалах. В суде мужчина, работающий главным агрономом у индивидуального предпринимателя, полностью признал факт совершения правонарушения, раскаялся, пояснил, что обработку сельскохозяйственного поля необходимо было проводить срочно и времени на получение соответствующего разрешения у него не было, подчеркивается в материалах. Суд в Тульской области в начале июня оштрафовал гражданина на 30 тысяч рублей.  
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сельское хозяйство, россия, тульская область
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, Тульская область
04:00 14.06.2025
 
Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона

Суд оштрафовал тульского агронома на 30 тысяч рублей за запуск беспилотника

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Суд в Тульской области оштрафовал на 30 тысяч рублей агронома, запустившего без санкции властей сельскохозяйственный беспилотник при действующем на территории региона режиме повышенной готовности, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что агроном в конце мая запустил коптер для обработки сельскохозяйственного поля гербицидами (вещество применяется для борьбы с сорняками), не получив на это разрешение.
При этом в регионе действует режим повышенной готовности, а также основанный на нем указ губернатора Тульской области, которым запрещено использование беспилотных гражданских воздушных судов без договора с органами государственной власти Тульской области и подведомственными организациями. На мужчину составили протокол по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности, говорится в материалах.
В суде мужчина, работающий главным агрономом у индивидуального предпринимателя, полностью признал факт совершения правонарушения, раскаялся, пояснил, что обработку сельскохозяйственного поля необходимо было проводить срочно и времени на получение соответствующего разрешения у него не было, подчеркивается в материалах.
Суд в Тульской области в начале июня оштрафовал гражданина на 30 тысяч рублей.
 
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯТульская область
 
 
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