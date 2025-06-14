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Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона

Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона - 14.06.2025, ПРАЙМ

Тульский агроном оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона

Суд в Тульской области оштрафовал на 30 тысяч рублей агронома, запустившего без санкции властей сельскохозяйственный беспилотник при действующем на территории... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T04:00+0300

2025-06-14T04:00+0300

2025-06-14T04:00+0300

сельское хозяйство

экономика

россия

тульская область

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Суд в Тульской области оштрафовал на 30 тысяч рублей агронома, запустившего без санкции властей сельскохозяйственный беспилотник при действующем на территории региона режиме повышенной готовности, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что агроном в конце мая запустил коптер для обработки сельскохозяйственного поля гербицидами (вещество применяется для борьбы с сорняками), не получив на это разрешение. При этом в регионе действует режим повышенной готовности, а также основанный на нем указ губернатора Тульской области, которым запрещено использование беспилотных гражданских воздушных судов без договора с органами государственной власти Тульской области и подведомственными организациями. На мужчину составили протокол по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности, говорится в материалах. В суде мужчина, работающий главным агрономом у индивидуального предпринимателя, полностью признал факт совершения правонарушения, раскаялся, пояснил, что обработку сельскохозяйственного поля необходимо было проводить срочно и времени на получение соответствующего разрешения у него не было, подчеркивается в материалах. Суд в Тульской области в начале июня оштрафовал гражданина на 30 тысяч рублей.

тульская область

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сельское хозяйство, россия, тульская область