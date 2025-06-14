https://1prime.ru/20250614/akra-858476933.html

В АКРА рассказали, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году

В АКРА рассказали, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году - 14.06.2025, ПРАЙМ

В АКРА рассказали, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году

Зарплаты россиян в текущем году в среднем вырастут на 12% в номинальном выражении в результате охлаждения экономики, заявил в интервью РИА Новости в преддверии... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T09:37+0300

2025-06-14T09:37+0300

2025-06-14T09:47+0300

экономика

россия

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росстат

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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Зарплаты россиян в текущем году в среднем вырастут на 12% в номинальном выражении в результате охлаждения экономики, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АКРА Владимир Гусаков. По данным Росстата, средняя за месяц зарплата в России в декабре прошлого года составила 128,7 тысячи рублей, увеличившись за год на 21,9% в номинальном выражении. При этом среднемесячная зарплата в течение всего 2024 года составила 89 тысяч рублей, что на 19% выше показателя годом ранее. "Темпы роста в среднем за год будут, по нашим ожиданиям, примерно в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и составят порядка 12%. Это следствие общего охлаждения экономики", - сказал Гусаков. Он подчеркнул, что рынок труда остается дефицитным. "Это является одним из главных ограничителей экономического роста в России на данный момент", - заключил глава АКРА. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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