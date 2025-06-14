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Глава АКРА оценил риски дефолтов среди российских застройщиков

Глава АКРА оценил риски дефолтов среди российских застройщиков - 14.06.2025, ПРАЙМ

Глава АКРА оценил риски дефолтов среди российских застройщиков

Российские девелоперы сталкиваются с трудностями, например, из-за уменьшения спроса и роста себестоимости жилья, однако риски их массовых дефолтов в... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T12:05+0300

2025-06-14T12:05+0300

2025-06-14T12:05+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российские девелоперы сталкиваются с трудностями, например, из-за уменьшения спроса и роста себестоимости жилья, однако риски их массовых дефолтов в краткосрочной перспективе невелики, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Девелоперы сейчас, действительно, сталкиваются с трудностями, но риски массовых дефолтов в краткосрочной перспективе остаются ограниченными", - считает Гусаков. Среди ключевых вызовов для застройщиков он выделил сжатие спроса из-за высоких ставок по рыночной ипотеке. "Ситуацию отчасти смягчает господдержка: семейная ипотека сохраняет стабильные объемы выдачи. Дополнительный амортизатор - рассрочки от застройщиков, ими сопровождается порядка 24% сделок по договорам долевого участия", - отметил эксперт. Кроме того, девелоперы испытывают давление на маржинальность: они сталкиваются с ростом себестоимости жилья из-за удорожания проектного долга, издержек на строительные материалы и рабочую силу. "Давление на денежный поток также оказывают возросшие расходы на обслуживание корпоративных кредитов. На этом фоне запуск новых проектов сократился на 25% в первом квартале 2025 года", - заключил Гусаков. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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недвижимость, бизнес, россия, санкт-петербург, акра