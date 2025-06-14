Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аракчи назвал резолюцию МАГАТЭ поводом для нанесения ударов по Ирану - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250614/arakchi-858483320.html
Аракчи назвал резолюцию МАГАТЭ поводом для нанесения ударов по Ирану
Аракчи назвал резолюцию МАГАТЭ поводом для нанесения ударов по Ирану - 14.06.2025, ПРАЙМ
Аракчи назвал резолюцию МАГАТЭ поводом для нанесения ударов по Ирану
Резолюция МАГАТЭ дала Израилю повод для нанесения ударов по Ирану, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи главе дипломатии ЕС Кайе Каллас. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T15:37+0300
2025-06-14T15:37+0300
политика
иран
израиль
тегеран
кая каллас
магатэ
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/09/841320936_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_311853445a1c6f33f701e9c351baebeb.jpg
ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Резолюция МАГАТЭ дала Израилю повод для нанесения ударов по Ирану, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи главе дипломатии ЕС Кайе Каллас. "Глава МИД Ирана раскритиковал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая была принята при участии трех стран ЕС и США, заявив, что она дала повод и создала почву для враждебных действий (Израиля) против ядерных объектов Ирана", - говорится в сообщении. Глава евродипломатии, в свою очередь, заявила в ходе телефонного разговора с Аракчи, что Евросоюз готов содействовать на международных площадках деэскалации напряженности на Ближнем Востоке в свете обмена Ираном и Израилем ударами. Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой впервые за 20 лет обвинил Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, а также отсутствии должного сотрудничества с МАГАТЭ, в частности по вопросу незадекларированной деятельности в сфере атома и незадекларированных ядерных материалов, имевших место до начала 2000-х годов. Власти Ирана до резолюции отмечали, что им приписывают старые претензии, а также говорили, что не вели какой-либо незадекларированной деятельности.
https://1prime.ru/20250614/shos-858482791.html
иран
израиль
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/09/841320936_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_52e60803c554ff5720265e7428ef33ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, израиль, тегеран, кая каллас, магатэ, ес, мид
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Кая Каллас, МАГАТЭ, ЕС, МИД
15:37 14.06.2025
 
Аракчи назвал резолюцию МАГАТЭ поводом для нанесения ударов по Ирану

Аракчи: резолюция МАГАТЭ дала Израилю повод для ударов по Ирану

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAСимволика МАГАТЭ и флаг Евросоюза
Символика МАГАТЭ и флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Резолюция МАГАТЭ дала Израилю повод для нанесения ударов по Ирану, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи главе дипломатии ЕС Кайе Каллас.
"Глава МИД Ирана раскритиковал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая была принята при участии трех стран ЕС и США, заявив, что она дала повод и создала почву для враждебных действий (Израиля) против ядерных объектов Ирана", - говорится в сообщении.
Глава евродипломатии, в свою очередь, заявила в ходе телефонного разговора с Аракчи, что Евросоюз готов содействовать на международных площадках деэскалации напряженности на Ближнем Востоке в свете обмена Ираном и Израилем ударами.
Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой впервые за 20 лет обвинил Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, а также отсутствии должного сотрудничества с МАГАТЭ, в частности по вопросу незадекларированной деятельности в сфере атома и незадекларированных ядерных материалов, имевших место до начала 2000-х годов.
Власти Ирана до резолюции отмечали, что им приписывают старые претензии, а также говорили, что не вели какой-либо незадекларированной деятельности.
Саммит государств-членов ШОС - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Секретариат ШОС сделал заявление о ситуации с ядерной программой Ирана
15:14
 
ПолитикаИРАНИЗРАИЛЬТегеранКая КалласМАГАТЭЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала