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Аракчи назвал резолюцию МАГАТЭ поводом для нанесения ударов по Ирану

Аракчи назвал резолюцию МАГАТЭ поводом для нанесения ударов по Ирану - 14.06.2025, ПРАЙМ

Аракчи назвал резолюцию МАГАТЭ поводом для нанесения ударов по Ирану

Резолюция МАГАТЭ дала Израилю повод для нанесения ударов по Ирану, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи главе дипломатии ЕС Кайе Каллас. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T15:37+0300

2025-06-14T15:37+0300

2025-06-14T15:37+0300

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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Резолюция МАГАТЭ дала Израилю повод для нанесения ударов по Ирану, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи главе дипломатии ЕС Кайе Каллас. "Глава МИД Ирана раскритиковал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая была принята при участии трех стран ЕС и США, заявив, что она дала повод и создала почву для враждебных действий (Израиля) против ядерных объектов Ирана", - говорится в сообщении. Глава евродипломатии, в свою очередь, заявила в ходе телефонного разговора с Аракчи, что Евросоюз готов содействовать на международных площадках деэскалации напряженности на Ближнем Востоке в свете обмена Ираном и Израилем ударами. Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой впервые за 20 лет обвинил Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, а также отсутствии должного сотрудничества с МАГАТЭ, в частности по вопросу незадекларированной деятельности в сфере атома и незадекларированных ядерных материалов, имевших место до начала 2000-х годов. Власти Ирана до резолюции отмечали, что им приписывают старые претензии, а также говорили, что не вели какой-либо незадекларированной деятельности.

https://1prime.ru/20250614/shos-858482791.html

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иран, израиль, тегеран, кая каллас, магатэ, ес, мид