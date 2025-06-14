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Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву - 14.06.2025, ПРАЙМ
Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T17:10+0300
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МОСКВА, 14 июня - ПРАЙМ. Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. "Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22.20. Для перевозки используется воздушное судно Boeing 777 (В777)", - сообщает "Внуково".
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Стамбул, аэропорт Внуково, Turkish Airlines
Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Потерявшийся багаж пассажиров Turkish Airlines прибудет из Стамбула в Москву в 22.20
МОСКВА, 14 июня - ПРАЙМ. Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию.
"Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22.20. Для перевозки используется воздушное судно Boeing 777 (В777)", - сообщает "Внуково".
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