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Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву

Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву - 14.06.2025, ПРАЙМ

Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву

Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T17:10+0300

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бизнес

россия

москва

стамбул

аэропорт внуково

turkish airlines

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МОСКВА, 14 июня - ПРАЙМ. Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. "Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22.20. Для перевозки используется воздушное судно Boeing 777 (В777)", - сообщает "Внуково".

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бизнес, россия, москва, стамбул, аэропорт внуково, turkish airlines