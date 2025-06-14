Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250614/avia-858486601.html
Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву - 14.06.2025, ПРАЙМ
Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T17:10+0300
2025-06-14T17:10+0300
бизнес
россия
москва
стамбул
аэропорт внуково
turkish airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/45/756984530_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_2e35af03bd4cf5326d7ec020d7316652.jpg
МОСКВА, 14 июня - ПРАЙМ. Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. "Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22.20. Для перевозки используется воздушное судно Boeing 777 (В777)", - сообщает "Внуково".
https://1prime.ru/20250614/avia-858486303.html
москва
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/45/756984530_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d1dafac4b514c30582908ce64dbd1f9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, стамбул, аэропорт внуково, turkish airlines
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Стамбул, аэропорт Внуково, Turkish Airlines
17:10 14.06.2025
 
Потерявшийся багаж Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву

Потерявшийся багаж пассажиров Turkish Airlines прибудет из Стамбула в Москву в 22.20

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМеждународный терминал аэропорта "Внуково"
Международный терминал аэропорта Внуково - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июня - ПРАЙМ. Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию.
"Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22.20. Для перевозки используется воздушное судно Boeing 777 (В777)", - сообщает "Внуково".
Техники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня
16:55
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСтамбулаэропорт ВнуковоTurkish Airlines
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала