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В Иране продлили закрытие воздушного пространства страны - 14.06.2025, ПРАЙМ
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В Иране продлили закрытие воздушного пространства страны
В Иране продлили закрытие воздушного пространства страны - 14.06.2025, ПРАЙМ
В Иране продлили закрытие воздушного пространства страны
Иран продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01.30 15 июня, сообщила Организация гражданской авиации страны. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T14:10+0300
2025-06-14T14:11+0300
происшествия
иран
воздушное пространство
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иран продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01.30 15 июня, сообщила Организация гражданской авиации страны. "В связи с особым положением Организация гражданской авиации Ирана объявляет закрытым воздушное пространство страны до двух часов утра (1.30 мск - ред.) воскресенья", - говорится в заявлении. Ранее авиавласти страны сообщали, что авиаперелеты во всех аэропортах Ирана не будут осуществляться до "последующего уведомления".
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иран, воздушное пространство
Происшествия, ИРАН, воздушное пространство
14:10 14.06.2025 (обновлено: 14:11 14.06.2025)
 
В Иране продлили закрытие воздушного пространства страны

Авиавласти Ирана продлили закрытие воздушного пространства страны до 15 июня

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иран продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01.30 15 июня, сообщила Организация гражданской авиации страны.
"В связи с особым положением Организация гражданской авиации Ирана объявляет закрытым воздушное пространство страны до двух часов утра (1.30 мск - ред.) воскресенья", - говорится в заявлении.
Ранее авиавласти страны сообщали, что авиаперелеты во всех аэропортах Ирана не будут осуществляться до "последующего уведомления".
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Израиль заявил о расширении военной операции против Ирана
12:19
 
ПроисшествияИРАНвоздушное пространство
 
 
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