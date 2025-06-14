https://1prime.ru/20250614/aviatsiya-858480960.html

В Иране продлили закрытие воздушного пространства страны

В Иране продлили закрытие воздушного пространства страны - 14.06.2025, ПРАЙМ

В Иране продлили закрытие воздушного пространства страны

Иран продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01.30 15 июня, сообщила Организация гражданской авиации страны. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T14:10+0300

2025-06-14T14:10+0300

2025-06-14T14:11+0300

происшествия

иран

воздушное пространство

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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иран продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01.30 15 июня, сообщила Организация гражданской авиации страны. "В связи с особым положением Организация гражданской авиации Ирана объявляет закрытым воздушное пространство страны до двух часов утра (1.30 мск - ред.) воскресенья", - говорится в заявлении. Ранее авиавласти страны сообщали, что авиаперелеты во всех аэропортах Ирана не будут осуществляться до "последующего уведомления".

https://1prime.ru/20250614/gendelman-858479336.html

иран

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иран, воздушное пространство