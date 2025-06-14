https://1prime.ru/20250614/azizi-858487327.html

Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на своих ядерных объектах

Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на своих ядерных объектах - 14.06.2025, ПРАЙМ

Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на своих ядерных объектах

Тегеран может приостановить мониторинг Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерных объектов Ирана, выходящий за рамки гарантий о... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T17:48+0300

2025-06-14T17:48+0300

2025-06-14T17:48+0300

политика

тегеран

иран

магатэ

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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Тегеран может приостановить мониторинг Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерных объектов Ирана, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, заявил в субботу глава комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Эбрахим Азизи. "Мониторинг ядерных объектов (Ирана - ред.) со стороны МАГАТЭ, выходящий за рамки гарантий о нераспространении ядерного оружия, будет приостановлен", - сказал Азизи, его слова приводит иранское госагентство Fars. Он добавил, что глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) будет уведомлен о необходимости полностью реализовать закон о стратегических действиях в связи "с неправомерным поведением МАГАТЭ".

https://1prime.ru/20250614/arakchi-858483320.html

тегеран

иран

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тегеран, иран, магатэ